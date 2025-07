Livres : de la science pour les vacances (2)

Pour cette seconde sélection de livres accessibles à tous à dévorer pendant l’été (et après), remontez le temps ! Voici de belles et passionnantes histoires : celles de l’environnement en France, du Système solaire, des nombres, de la diététique et des microbes.

• Environnement

Fruit d’un travail collectif de longue haleine et premier d’une série de trois volumes, La Nature en révolution nous plonge dans l’histoire environnementale de la France du XIXe, le « siècle des révolutions ». Une époque charnière : l’industrie prend peu à peu le pas sur l’agriculture ; les forêts sont exploitées pour l’énergie ; le charbon devient incontournable. Les fondations du capitalisme que l’on connaît sont posées et s’accompagnent d’un changement démographique important, d’une modification complète des paysages, mais aussi et surtout des pollutions. En résumé, « ce livre explore les multiples dimensions environnementales de l’entrée […] de la France dans la modernité contemporaine. »

La Nature en révolution – Une histoire environnementale de la France, 1780-1870 (vol. 1), Jean-Baptiste Fressoz, François Jarrige, Thomas Le Roux, Corinne Marache et Julien Vincent, La Découverte, 320 p., 24 €, mars 2025.

• Astronomie

Dans ce très court livre, l’astronome Alessandro Morbidelli revient sur sa quête de la compréhension de la formation du Système solaire. Tel un détective, le chercheur explique comment il a écarté les hypothèses les plus simples, pour finalement parvenir à un modèle de formation de notre Système solaire le plus probable, appelé désormais « modèle de Nice ».

Retracer l’histoire du Système solaire, Alessandro Morbidelli, CNRS Éditions, collection Les grandes voix de la recherche, 64 p., 9 €, mai 2025.

• Arithmétique

N’ayez crainte, comme le dit justement l’auteur : ce livre est destiné à « Monsieur et Madame tout le monde » ! Avec cet ouvrage, Étienne Ghys (colauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS en 2022) tente de nous réconcilier avec les mathématiques, en répondant à tout un tas de questions que l’on s’est déjà posées… ou pas : comment obtient-on les QR codes ? Les chiffres ont-ils une couleur ? un goût ? ou une odeur ? Loin du manuel scolaire, l’auteur cherche simplement à « montrer que l’on peut entretenir des rapports amicaux avec les nombres ».

Ma Petite Histoire des nombres, Étienne Ghys, Odile Jacob, 216 p., 14,99 €, mars 2025.

• Diététique

Vitale, l’alimentation à une place prépondérante dans nos vies, mais la diététique, nettement moins. Pourtant, bien qu’associée aux sociétés modernes, la diététique « remonte à plus de 2000 ans ». Au fil du temps, la perception de tel ou tel aliment a changé du tout au tout, mais pourquoi ? Bruno Laurioux a combiné histoire intellectuelle et histoire sociale afin de comprendre les origines de certaines de nos pratiques alimentaires : « Pourquoi le melon devait-il impérativement se manger en début de repas accompagné d’un vin fort ? Ou bien, en quoi la calorie est-elle devenue l’outil d’une quantification de la nutrition proprement politique ? »

Une Histoire de la diététique – D’Hippocrate au Nutri-Score, Bruno Laurioux, CNRS Éditions, 692 p., 27 €, mai 2025.

• Épidémiologie

Il y a évidemment plusieurs manières de raconter l’histoire des humains. Renaud Piarroux a décidé de le faire en narrant nos rencontres avec les plus connus des microbes : tuberculose, choléra, peste et autres varioles. En effet, parce que mortelles, ces maladies ont, par les épidémies qu’elles ont déclenchées et au-delà de l’aspect démographique, grandement modifié les interactions entre sociétés humaines et, par conséquent, le monde dans lequel nous vivons. Pour l’auteur, « passer par les microbes et les épidémies apporte un point de vue, un angle d’observation inédit et particulièrement instructif sur ce que nous sommes ».

Sapiens et les microbes – Les épidémies d’autrefois, Renaud Piarroux, CNRS Éditions, 400 p., 26 €, avril 2025.

