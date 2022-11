Le blob en librairie

Pour la première fois, et en exclusivité mondiale, le blob, superstar de la vulgarisation scientifique depuis quelques années, nous livre son autobiographie. Avec l’aide d’Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS et lauréate de la médaille de la médiation en 2021, et bande dessinée à l’appui, il nous parle de sa vie d’organisme sans système nerveux mais capable d’apprendre et de se régénérer.





Moi le blob, Audrey Dussutour et Simon Bailly, humenSciences, octobre 2022, 248 p., 18 euros.