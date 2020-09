Notre-Dame de la recherche

Après l'incendie du 15 avril 2019, historiens, spécialistes des matériaux, acousticiens... se sont rassemblés au sein du Chantier CNRS Notre-Dame lancé dès le mois suivant. Détails de cette initiative dans ce dossier qui propose aussi un reportage sur l'inventaire des débris au cœur de la cathédrale, un billet sur les idées reçues sur la charpente, l'avis des experts sur le bois calciné, les pierres, le fer, etc., et des articles et vidéos sur la numérisation de l'édifice et la « reconstruction » de son ambiance sonore.