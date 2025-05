Films & séries TV : le regard des chercheurs

Les fictions sont des histoires inventées, des situations irréelles, fruits de l’imagination, dont le lien avec le monde demeure faible, parfois édulcoré, le plus souvent fabuleux. Elles s’opposent donc à la science, toute entière consacrée à la recherche de la vérité.

Sans doute, arrive-t-il qu’elles prennent la science pour prétexte à leurs divagations et donnent naissance à ce que l’on appelle de la « science-fiction », mais, on le sait, les faiseurs d’histoire font feu de tout bois, et cela, sans vergogne. Le temps où des philosophes, comme Platon, le déplorait, est bien loin, et bien peu aujourd’hui s’en soucient, au prétexte qu’on range ces réalisations dans un genre qui se distingue si nettement des travaux scientifiques qu’il ne devrait pas y avoir d’ambiguïté.

Pourtant, la science recourt parfois à des situations fictives pour progresser. À titre d’illustration, les expériences de pensées qui éprouvent les conséquences ultimes de théories, relèvent de l’imaginaire, et ce pour deux raisons. Soit parce que les histoires racontées ne se sont jamais déroulées à l’identique, comme par exemple ce référentiel inertiel créé par Einstein dans un ascenseur lâché en chute libre du haut d’un immense gratte-ciel. Soit parce que les conditions matérielles idéales posées par ces expériences ne sont pas accessibles dans notre monde : c’est le cas de la machine universelle de Turing, qui suppose une rapidité et une mémoire infinies, ainsi que du lancer de boulets de canon du haut de la tour Pise imaginé par Galilée qui supposait nulles la résistance de l’air et la force d’Archimède.

Il existe aussi une fonction narrative de la fiction que les scientifiques apprécient de plus en plus, car elle met en scène, dans des récits, les résultats de la science, pour les transmettre au grand nombre de nos contemporains, afin de stimuler leur curiosité et de leur donner goût pour la recherche scientifique. Cela peut alors faire l’objet d’une réflexion, au sens étymologique d’une méditation qui fait retour sur la science à partir de fictions suscitées par les sciences. C’est exactement cette fonction seconde d’ordre réflexif que propose ce dossier sur des films de fictions, commentés par des scientifiques compétents qui examinent, à la lumière des connaissances actuelles, les possibles ouverts dans des œuvres d’imagination. Comment ne pas encourager ce travail d’analyse fine des œuvres d’imagination qui aide à mieux comprendre la portée de la science tout en la mettant à la portée du plus grand nombre de nos concitoyens.