Au cœur de la peinture de Pierre Soulages

- Pauline Hélou de La Grandière de l'Atelier du Patrimoine, et Cy-Cergy Paris Université, laboratoire Héritage Culture/s, Patrimoine/s, Création/s.

- Lionel Simonot (Université de Poitiers), de l'Institut Physique et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Énergétique (Pprime - CNRS / Université de Poitiers)

- Mathieu Thoury (CNRS) de l'Institut photonique d'analyse non-destructive européen des matériaux anciens (IPANEMA - CNRS / Ministère de la Culture / MNHN / UVSQ / Université Paris-Saclay)