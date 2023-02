Enquête sur les couleurs de la Dame à la licorne

Mystérieux chefs-d’œuvre anonymes du musée de Cluny, les six tapisseries qui composent la célèbre Dame à la licorne ont perdu une partie de leurs couleurs au fil des siècles et des restaurations. Dans ce reportage diffusé avec Le Monde, découvrez comment les scientifiques du laboratoire Archéosciences de Bordeaux tentent d’en percer les secrets et de recréer les recettes médiévales de colorants, avec l’aide d’une teinturière.