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Eutrophisation : alerte à Rio

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Vidéos

Eutrophisation : alerte à Rio

26.06.2026

La baie de Guanabara, symbole de Rio, reçoit 65 % des eaux usées de la métropole, ce qui entraîne prolifération d’algues, asphyxie des espèces marines et dégradation des habitats. Une équipe scientifique franco-brésilienne tente de comprendre les mécanismes de l’eutrophisation et trouver des solutions pour préserver cet environnement. Un reportage publié en partenariat avec Le Monde.

À propos de cette vidéo
Titre original :
Pollution marine : le défi de Rio
Année de production :
2026
Durée :
7:27
Réalisateur :
Julien Moro
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :

Gwenaël Abril (CNRS), biogéochimiste, directeur du laboratoire international MAREL (CNRS/Université de Rio)
Gleicy Moser, océanographe (Université d’État de Rio de Janeiro)
Thaïs Erbas, doctorante en morphométrie des moules (Université de Rio)

Journaliste(s) :

Mots-clés

Rio de Janeiro
Pollution
eutrophisation
prolifération
algues
biogéochimie
moules