Eutrophisation : alerte à Rio

La baie de Guanabara, symbole de Rio, reçoit 65 % des eaux usées de la métropole, ce qui entraîne prolifération d’algues, asphyxie des espèces marines et dégradation des habitats. Une équipe scientifique franco-brésilienne tente de comprendre les mécanismes de l’eutrophisation et trouver des solutions pour préserver cet environnement. Un reportage publié en partenariat avec Le Monde.