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Eutrophisation : alerte à Rio
La baie de Guanabara, symbole de Rio, reçoit 65 % des eaux usées de la métropole, ce qui entraîne prolifération d’algues, asphyxie des espèces marines et dégradation des habitats. Une équipe scientifique franco-brésilienne tente de comprendre les mécanismes de l’eutrophisation et trouver des solutions pour préserver cet environnement. Un reportage publié en partenariat avec Le Monde.
Gwenaël Abril (CNRS), biogéochimiste, directeur du laboratoire international MAREL (CNRS/Université de Rio)
Gleicy Moser, océanographe (Université d’État de Rio de Janeiro)
Thaïs Erbas, doctorante en morphométrie des moules (Université de Rio)