La vie sociale d’une favela

Sociétés
Sociologie urbaine
Vidéos

La vie sociale d’une favela

06.02.2026

À São Paulo, la favela de São Remo concentre les contrastes du Brésil contemporain. Entre solidarité communautaire et ambitions individuelles, ses milliers d’habitants sont confrontés à la précarité, à la criminalité et aux défis d’un quartier marqué par son histoire. 

2026
8'43"
CNRS Images
Mots-clés

Brésil
favela
bidonville