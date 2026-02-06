Vous êtes ici
La vie sociale d’une favela
06.02.2026
À São Paulo, la favela de São Remo concentre les contrastes du Brésil contemporain. Entre solidarité communautaire et ambitions individuelles, ses milliers d’habitants sont confrontés à la précarité, à la criminalité et aux défis d’un quartier marqué par son histoire.
Année de production :
2026
8'43"
Producteur :
CNRS Images
