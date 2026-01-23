Vous êtes ici
Le retour de la loutre d’Europe
La loutre d’Europe, qui a quasi disparu dans les années 1970 à cause de la chasse et de la pollution, fait son retour dans une grande partie de la France. Mais quels sont les indices de sa présence ? Reportage sur le Lez, le fleuve qui traverse Montpellier, en partenariat avec Le Monde.
• Olivier Gimenez et Simon Lacombe, Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE, unité CNRS/EPHE-PSL/IRD/Université de Montpellier)
• Vincent Sablain, Établissement public territorial de bassin Lez (EPTB Lez)
• Yann Raulet, mairie de Montpellier
• Daniel Furaud, habitant de Montpellier
Consultez aussi
Alerte aux espèces exotiques envahissantes
Les sangliers arrivent en ville
D’où viennent les fleurs ?