Le retour de la loutre d’Europe

23.01.2026

La loutre d’Europe, qui a quasi disparu dans les années 1970 à cause de la chasse et de la pollution, fait son retour dans une grande partie de la France. Mais quels sont les indices de sa présence ? Reportage sur le Lez, le fleuve qui traverse Montpellier, en partenariat avec Le Monde.

À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
7'58"
Réalisateur :
Sonia Collavizza
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :

• Olivier Gimenez et Simon Lacombe, Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE, unité CNRS/EPHE-PSL/IRD/Université de Montpellier)
• Vincent Sablain, Établissement public territorial de bassin Lez (EPTB Lez)
• Yann Raulet, mairie de Montpellier
• Daniel Furaud, habitant de Montpellier

Journaliste(s) :

Mots-clés

loutre
Fleuve
rivière
Montpellier
environnement
Nature
ville
milieu urbain
France
mammifères
adn environnemental
ADN
vidéo
écrevisse