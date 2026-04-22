Valentina Emiliani : un regard holographique sur le cerveau

Lauréate du prix Irène Joliot-Curie 2026 de la Femme scientifique de l’année, la physicienne est récompensée pour ses travaux en neurophotonique, à l’interface entre l’optique et les neurosciences.

Au terme du lycée, c’est à la dernière seconde que Valentina Emiliani a décidé de s’inscrire en physique à l’université de Rome, sa ville natale. Un choix éclairé pour cette lauréate du prix Irène Joliot-Curie 2026 de la femme scientifique de l’année qui dirige désormais le département de photonique et l’équipe Modulation du front d’onde, à l’Institut de la Vision . Elle insiste sur la richesse de cette science qui, sans renoncer à la spécialisation, s’inscrit au plus haut niveau en mariant les disciplines.

Des structures quantiques au vivant

Avant de s’intéresser à la biologie, Valentina Emiliani a consacré sa thèse de doctorat, soutenue en 1997, à l’étude de structures quantiques. Suivent un séjour postdoctoral à Berlin et un premier poste au Laboratoire européen de spectroscopie non linéaire, à Florence, où la spécialiste de matière condensée monte une équipe autour des techniques de microscopie à champ proche.

Premier virage en 2002 : elle s’installe à Paris, où travaille son mari. « Je quitte alors un poste pérenne pour un contrat de douze mois à l’Institut Jacques Monod où, en plein essor de la biophysique, je profite de l’occasion pour me réorienter sur des problématiques en lien avec le vivant », évoque-t-elle. Précisément, elle développe alors des techniques de pinces optiques tridimensionnelles (ou « holographiques ») pour manipuler des cellules vivantes. Avec brio puisque, en 2004, Valentina Emiliani est recrutée au CNRS.

Manipuler la lumière, activer les neurones