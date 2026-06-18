Carnets de science #20 : Sols, un monde sous nos pieds

Carnets de science, la revue du CNRS, fête ses 10 ans. À la une de ce n° 20, un dossier aussi original qu’étonnant sur les sols. Disponible en librairie et en Relay.

Le sol que nous piétinons sans vraiment le voir, que nous transformons, que nous polluons, et qui pourtant nous nourrit, est un milieu incroyable. Aux confins de l’organique et du minéral, il est le lieu d’une intense activité biologique, d’échanges permanents entre les acteurs – visibles ou pas à l’œil nu – du vivant. Et puis, il stocke l’eau, le carbone, interagit avec l’atmosphère.

Bref, le sol, ou plutôt les sols, tant ils sont divers, constituent un extraordinaire terrain de recherche autant qu’un enjeu crucial pour notre avenir. Et ils ont même leurs spécialistes, les pédologues. Qui collaborent avec biologistes, écologues, chimistes, anthropologues, informaticiens, généticiens…

Cyril Frésillon / CNRS Images – Illustration © Noémie Cédille Partager Partager

« Pas de vie, pas de sol », résume l’un des chercheurs que nous avons interrogés. C’est cette fabuleuse richesse scientifique et ce « terreau » dont nous dépendons sans vraiment en avoir conscience que nous vous invitons à découvrir à l’occasion de ce numéro anniversaire.

En effet, les Carnets de science sont nés voilà tout juste une décennie. Avec l’ambition, toujours intacte, de mettre la recherche de terrain – celle qui se pratique au quotidien en blouse blanche, ou les mains dans le « cambouis » du vivant et de la matière, ou l’œil rivé au microscope ou au télescope – à la portée de toutes et tous, d’une façon intelligible, avec une passion partagée.

Alors, pour ce vingtième numéro, la revue du CNRS vous offre un sommaire exceptionnellement riche, qui vous transportera de laboratoires de pointe en sommets montagneux et jusqu’au fin fond de l’espace.



Cyril Frésillon / CNRS Images – Image Euclid Consortium Partager Partager

• On sait qu’il est là. On constate ses effets. On le traque. Mais nul ne sait qui il est vraiment. Le « secteur sombre » fait beaucoup parler de lui. Pourtant, nul astrophysicien ne se risquerait à en tracer un portrait-robot. Alors, pour traquer l’énergie noire, le satellite Euclid image inlassablement le ciel afin de réaliser une carte en 3D de l’Univers. Avec l’espoir de comprendre pourquoi l’expansion de l’Univers s’accélère

• Comment lever le voile sur la place des femmes dans les sociétés du Néolithique, il y a 7 000 ans ? C’est toute une enquête scientifique que nous retraçons, qui commence par des fouilles minutieuses, passe par un hangar rempli d’ossements fossiles et recourt à des analyses isotopiques. Pour aboutir à des « réseaux sociaux » inattendus.

Cyril Frésillon / CNRS Images Partager Partager

• Les cellules CAR-T sont des lymphocytes prélevés dans le sang, puis génétiquement modifiés et réinjectés dans le corps. Un traitement personnalisé à chaque patient et chaque tumeur qui constitue une voie prometteuse dans la lutte contre certains cancers.

Cyril Frésillon / CNRS Images – Images MSK Cancer Center et NIH Partager Partager

• Catastrophe ! Nous sommes en 2499, les êtres humains et l’essentiel des grands mammifères ont disparu. Les insectes pourraient alors regagner nombre de niches écologiques. Deux chercheurs ont imaginé ce qui pourrait advenir. Faites connaissance avec le coléoptère à fleur, le phytoscorpion de l’Allier, ou encore le scarabée aquatique géant.

Cyril Frésillon / CNRS Images – Illustration © Lucas Étienne Partager Partager

• Tout là-haut sur la montagne pousse une fleur rare, si rare que la science vient à peine de la décrire. Alors, pour la trouver, il ne faut rien de moins qu’un botaniste alpiniste – l’un des rares spécialistes mondiaux des plantes de très haute altitude –, un guide chevronné, des cordes, des piolets, de la vista… et un peu de chance du côté de la météo. Un épisode de « Carnet de mission » qui ne manque pas de souffle !

Cyril Frésillon / CNRS Images – Photo dans les Alpes © Sébastien Lavergne Partager Partager

Également au sommaire :

• « Beaucoup d’animaux comprennent la mort »

• Avec les femmes du « Made in China »

• Et le monde allait fleurir

• Atlantique : prendre la température des courants

• Santé des femmes, le grand oubli

• Le futur des implants médicaux

• L’IA traque le flou et le loup

• Régime de Vichy, comment sombre une démocratie

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