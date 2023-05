Un autre regard sur les matériaux anciens

Avis aux curieux : vous allez franchir dans ce diaporama les portes d’un monde où le passé le plus ancien est relu à l’aune de technologies ultra performantes par des scientifiques spécialistes en archéologie, paléontologie, histoire de l’art, histoire, histoire des archives et de la conservation-restauration du patrimoine, mais aussi en sciences de la nature et des données. Les photos sont exposées jusqu’au 29 mai dans cinq gares franciliennes.