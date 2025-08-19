Photographie : les sciences en prennent plein la vue

Le 19 août est la Journée mondiale de la photographie, née en 2010. Ce jour-là, en 1839, le daguerréotype, l’un des tout premiers procédés photographiques, fut présenté à l'Académie – et placé dans le domaine public. Retrouvez ici tous nos contenus pour ouvrir de grands yeux avec la science.