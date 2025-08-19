Vous êtes ici
Paru le 19.08.2025
Photographie : les sciences en prennent plein la vue
Le 19 août est la Journée mondiale de la photographie, née en 2010. Ce jour-là, en 1839, le daguerréotype, l’un des tout premiers procédés photographiques, fut présenté à l'Académie – et placé dans le domaine public. Retrouvez ici tous nos contenus pour ouvrir de grands yeux avec la science.
Diaporama
Pour la cinquième année consécutive, le CNRS et l'Acfas, son partenaire canadien, proposent l'édition française du concours La preuve par l'image, consacré aux images issues de la recherche....
Diaporama
Le cru 2022 du concours La preuve par l’image est arrivé ! Découvrez ici les photos lauréates de ce concours dédié aux...
Diaporama
La nouvelle édition du concours La preuve par l’image, organisé par le CNRS avec l’Acfas, son partenaire québécois,...
Diaporama
Découvrez les photos lauréates du concours La preuve par l’image 2020 ! Organisé pour la deuxième année par le CNRS en partenariat avec l'Acfas, ce concours récompense des images issues de travaux de...
Blog
Alors que les lauréats de sa résidence d’artiste exposent leur travail ce mois de novembre, le programme Résidence 1+2 vient de décerner son prix «Photographie & Sciences». Après les glaciers, le cru 2021...
Diaporama
Découvrez les vingt images de science, issues des travaux de chercheurs canadiens, qui ont été présentées lors de l’...
Blog
Notre série d'été publiée en six volets avec notre partenaire Le Monde. Elles sont graphiques, parfois colorées,...
Diaporama
Prendre la science par l’image, et non par les mots : telle pourrait être la devise du concours « La preuve par l’image » rassemblant des photos de chercheurs canadiens issues de leurs travaux, et lancé en...
Article
Chimistes, historiens et conservateurs cherchent à préserver – pour peut-être un jour exposer – les épreuves extrêmement fragiles de Louis Ducos du Hauron, considéré comme l’inventeur méconnu de la...
Blog
Nul besoin d'équipements ultra-sophistiqués pour dévoiler des dessins disparus dans des tombeaux antiques, un...
Article
Chaque événement médiatique engendre aujourd’hui son lot d’images truquées relayant de fausses nouvelles ou « fake news...
Article
En une vingtaine d’images d’archives, chacune choisie et analysée par un chercheur ou une chercheuse, le livre « Algérie. La guerre prise de vues » ouvre autant de fenêtres sur le temps arrêté de vies...
Article
Créer le plus grand album de photos d’une journée en France, c’est l’objectif de l’opération «Ma France en photo», lancée par le magazine «Paris Match» en partenariat avec le CNRS. Les politologues Sophie...
Vidéo
Dans le sud-est de l’Inde, une équipe d’anthropologues tente de préserver, pour mieux les...
Blog
Situé à l’arrière du cerveau et représentant 10% de son volume total, le cervelet joue un rôle important dans l’apprentissage et le contrôle moteur. Les explications en image avec Alexandra Gros.
Blog
Découvrez la technique «Brainbow», qui utilise des combinaisons de molécules fluorescentes de différentes couleurs pour visualiser les neurones. Un billet à lire sur le blog «Aux frontières du cerveau».
Blog
Entouré d'organes, le cerveau était difficile à observer en entier avec les techniques d'imagerie classique....
Blog
Cette semaine, le blog «Aux frontières du cerveau» vous invite à découvrir le système nerveux entérique, et ses nombreuses fonctions essentielles pour notre corps.
Blog
Des chercheurs viennent de déceler chez la souris des neurones géants à l’intérieur du claustrum, une mystérieuse...
Blog
Retour sur les observations capitales réalisées par Santiago Ramón y Cajal, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1906 avec Camillo Golgi en récompense de leurs travaux sur la structure du système nerveux.
Blog
À l'image d'une gaine couvrant un fil électrique, la myéline est une membrane qui isole et protège certaines...
Blog
Retour sur cette technique développée à la fin des années 1980, qui a révolutionné l’observation des cellules et des...
Blog
Cette semaine, le blog « Aux frontières du cerveau » nous fait découvrir comment les scientifiques parviennent à visualiser les faisceaux de fibres nerveuses, grâce auxquels les différentes parties du cerveau...
Blog
Ces espèces possèdent trois cœurs, des millions de neurones, un système sensoriel hors normes et une capacité à s’...
