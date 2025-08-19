Donner du sens à la science
Photographie : les sciences en prennent plein la vue

Photographie : les sciences en prennent plein la vue

Photographie : les sciences en prennent plein la vue
Cyril FRESILLON / ARCHAM / CNRS Images
Paru le 19.08.2025
Sociétés

Photographie : les sciences en prennent plein la vue

Le 19 août est la Journée mondiale de la photographie, née en 2010. Ce jour-là, en 1839, le daguerréotype, l’un des tout premiers procédés photographiques, fut présenté à l'Académie – et placé dans le domaine public. Retrouvez ici tous nos contenus pour ouvrir de grands yeux avec la science.

photographie astrophotographie histoire de la photographie photo Science images
Diaporama
Curieuses images de science
Pour la cinquième année consécutive, le CNRS et l'Acfas, son partenaire canadien, proposent l'édition française du concours La preuve par l'image, consacré aux images issues de la recherche....
Lire plus
Diaporama
Ces 20 images de science vont vous taper dans l’œil
Le cru 2022 du concours La preuve par l’image est arrivé ! Découvrez ici les photos lauréates de ce concours dédié aux...
Lire plus
Diaporama
Fascinantes images de science
La nouvelle édition du concours La preuve par l’image, organisé par le CNRS avec l’Acfas, son partenaire québécois,...
Lire plus
Diaporama
Vingt belles photos pour voir la science autrement
Découvrez les photos lauréates du concours La preuve par l’image 2020 ! Organisé pour la deuxième année par le CNRS en partenariat avec l'Acfas, ce concours récompense des images issues de travaux de...
Lire plus
Blog
Photographie & Sciences : une expo et un nouveau lauréat
Alors que les lauréats de sa résidence d’artiste exposent leur travail ce mois de novembre, le programme Résidence 1+2 vient de décerner son prix «Photographie & Sciences». Après les glaciers, le cru 2021...
Lire plus
Diaporama
L’image de science se met sur son 31
Découvrez les vingt images de science, issues des travaux de chercheurs canadiens, qui ont été présentées lors de l’...
Lire plus
Blog
L'image de Science se raconte
Notre série d'été publiée en six volets avec notre partenaire Le Monde. Elles sont graphiques, parfois colorées,...
Lire plus
Diaporama
La preuve par l'image
Prendre la science par l’image, et non par les mots : telle pourrait être la devise du concours « La preuve par l’image » rassemblant des photos de chercheurs canadiens issues de leurs travaux, et lancé en...
Lire plus
Article
Ainsi naquit la photographie couleur
Chimistes, historiens et conservateurs cherchent à préserver – pour peut-être un jour exposer – les épreuves extrêmement fragiles de Louis Ducos du Hauron, considéré comme l’inventeur méconnu de la...
Lire plus
Blog
Petit guide pour photographier l'invisible
Nul besoin d'équipements ultra-sophistiqués pour dévoiler des dessins disparus dans des tombeaux antiques, un...
Lire plus
Article
Des algorithmes contre les images truquées
Chaque événement médiatique engendre aujourd’hui son lot d’images truquées relayant de fausses nouvelles ou « fake news...
Lire plus
Article
Guerre d’Algérie : l’album photo de la recherche
En une vingtaine d’images d’archives, chacune choisie et analysée par un chercheur ou une chercheuse, le livre « Algérie. La guerre prise de vues » ouvre autant de fenêtres sur le temps arrêté de vies...
Lire plus
Article
Quand la France se prend en photo
Créer le plus grand album de photos d’une journée en France, c’est l’objectif de l’opération «Ma France en photo», lancée par le magazine «Paris Match» en partenariat avec le CNRS. Les politologues Sophie...
Lire plus
Ville de Périgueux
Vidéo
Une autre histoire de l’Inde racontée par ses photos

Dans le sud-est de l’Inde, une équipe d’anthropologues tente de préserver, pour mieux les...

Lire plus
Blog
La photo de la semaine : "Un nouveau type de neurone inhibiteur dans le cerveau humain"
Lire plus
Blog
La photo de la semaine : "La « fovéa », zone particulière de la rétine"
Lire plus
Blog
La photo de la semaine: "Les cellules de Purkinje"
Lire plus
Blog
La photo de la semaine: "La drosophile, organisme modèle"
Lire plus
Blog
L'image de la semaine : «La barrière hémato-encéphalique»
Lire plus
Blog
L'image de la semaine : «L’organisation du cervelet»
Situé à l’arrière du cerveau et représentant 10% de son volume total, le cervelet joue un rôle important dans l’apprentissage et le contrôle moteur. Les explications en image avec Alexandra Gros.
Lire plus
Aux frontières du cerveau
Blog
L'image de la semaine: «Les 100 couleurs du Brainbow»
Découvrez la technique «Brainbow», qui utilise des combinaisons de molécules fluorescentes de différentes couleurs pour visualiser les neurones. Un billet à lire sur le blog «Aux frontières du cerveau».
Lire plus
© Image by Tamily Weissman. The Brainbow mouse was produced by Jean Livet, Joshua Sanes and Jeff Lichtman.
Blog
L'image de la semaine: "La rétine et la microanatomie de l’œil"
Lire plus
Blog
L'image de la semaine: «Le cerveau vu à travers les organes»
Entouré d'organes, le cerveau était difficile à observer en entier avec les techniques d'imagerie classique....
Lire plus
Blog
L'image de la semaine: «Le ventre, notre deuxième cerveau»
Cette semaine, le blog «Aux frontières du cerveau» vous invite à découvrir le système nerveux entérique, et ses nombreuses fonctions essentielles pour notre corps.
Lire plus
Blog
L'image de la semaine: «Les épines dendritiques, siège de la communication nerveuse»
Lire plus
Blog
L'image de la semaine: "Toxoplasma gondii, manipulateur de notre cerveau"
Lire plus
Blog
L'image de la semaine: «Les neurones géants dans le cerveau, siège de notre conscience ?»
Des chercheurs viennent de déceler chez la souris des neurones géants à l’intérieur du claustrum, une mystérieuse...
Lire plus
Blog
L’image de la semaine: «l’architecture d’un neurone»
Lire plus
Blog
L’image de la semaine : «Les premières observations de neurones»
Retour sur les observations capitales réalisées par Santiago Ramón y Cajal, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1906 avec Camillo Golgi en récompense de leurs travaux sur la structure du système nerveux.
Lire plus
Blog
L’image de la semaine: «La myéline, enveloppe protectrice des neurones»
À l'image d'une gaine couvrant un fil électrique, la myéline est une membrane qui isole et protège certaines...
Lire plus
Blog
L’image de la semaine: «La microscopie confocale, pour observer les neurones»
Retour sur cette technique développée à la fin des années 1980, qui a révolutionné l’observation des cellules et des...
Lire plus
Blog
L’image de la semaine : «Les voies de communication cérébrale se dévoilent»
Cette semaine, le blog « Aux frontières du cerveau » nous fait découvrir comment les scientifiques parviennent à visualiser les faisceaux de fibres nerveuses, grâce auxquels les différentes parties du cerveau...
Lire plus
© Alfred Anwander, MPI-CBS Leipzig; Twitter : @AlfredAnwander
Blog
L’image de la semaine : «Le poisson-zèbre, organisme modèle»
Lire plus
Blog
L’image de la semaine : «L’intelligence des céphalopodes»
Ces espèces possèdent trois cœurs, des millions de neurones, un système sensoriel hors normes et une capacité à s’...
Lire plus