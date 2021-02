Objectif cybersécurité

Après le quantique, le président Emmanuel Macron a annoncé le 18 février le plan « cybersécurité » du gouvernement pour soutenir et stimuler la filière. La stratégie nationale d'accélération s'appuie sur la recherche française en confiant à trois opérateurs nationaux – le CNRS, Inria et le CEA – le pilotage du Programme et équipements prioritaires de recherche (PEPR), à hauteur de 65 millions d’euros. Gildas Avoine, directeur du Groupement de recherche (GDR) Sécurité informatique, a été nommé pilote scientifique du CNRS pour ce PEPR.

