De la boulangerie au génome humain
20.02.2026
1992 : Piotr Slonimski et 150 chercheurs décryptent le génome d’un chromosome de levure de boulanger, assez proche du nôtre pour indiquer quels gènes étudier en priorité chez l’humain. Découvrez un travail pionnier accompli près de 10 ans avant le séquençage du génome humain.
À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
3'36"
Réalisateur :
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
Journaliste(s) :
