De la boulangerie au génome humain

Vivant
génétique
Vidéos

De la boulangerie au génome humain

20.02.2026

1992 : Piotr Slonimski et 150 chercheurs décryptent le génome d’un chromosome de levure de boulanger, assez proche du nôtre pour indiquer quels gènes étudier en priorité chez l’humain. Découvrez un travail pionnier accompli près de 10 ans avant le séquençage du génome humain.

