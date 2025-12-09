Science en conscience

En science, des avancées recèlent leur lot de périls, comme l’énergie atomique ou l’IA, et des pratiques sont sujettes à débat, telle l’expérimentation animale. Comment réduire les risques et guider les chercheurs et chercheuses ? Une question qui se pose au quotidien dans les laboratoires et au Comité d’éthique du CNRS.