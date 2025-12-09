Donner du sens à la science
Science en conscience

Sociétés
Ethique
Vidéos

Science en conscience

13.02.2026

En science, des avancées recèlent leur lot de périls, comme l’énergie atomique ou l’IA, et des pratiques sont sujettes à débat, telle l’expérimentation animale. Comment réduire les risques et guider les chercheurs et chercheuses ? Une question qui se pose au quotidien dans les laboratoires et au Comité d’éthique du CNRS.



2026

6'42"

Sébastien Chavignier

CNRS Images


          




Science
Conscience
éthique scientifique
bien-être animal
responsabilité des chercheurs
dangers de la science
expérimentation animale
comité d'éthique
Recherche
IA
Intelligence artificielle
robots
science responsable