Vous êtes ici
L’Extremely Large Telescope (ELT) au coucher du Soleil en avril 2026.
La caméra du plus grand télescope du monde
12.06.2026
À l’observatoire de Meudon, des chercheurs préparent MICADO, une caméra ultra performante qui permettra à l’Extremely Large Telescope (ELT), au Chili, de distinguer des objets très peu lumineux et très lointains. Un défi technologique pour révéler des régions encore inexplorées de l’Univers.
À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
3,56
Réalisateur :
Salomé Coré
Producteur :
CNRS IMAGES
Intervenant(s) :
Journaliste(s) :
Mots-clés
Les vidéos récentes
Vidéo
29.05.2026
22.05.2026
24.04.2026