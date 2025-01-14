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La caméra du plus grand télescope du monde

Dossier
Paru le 14.01.2025
Quand la science a la tête dans les étoiles
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Article
Illustration Nasa / ESA L. Hustak (STScI)
Ces étoiles qui explosent sans disparaître
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Illustration de la fusion de deux trous noirs et les ondes gravitationnelles qui se propagent vers l’extérieur
Ondes gravitationnelles : 10 ans et pleines de promesses
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Illustration de la mission Ramsès qui partira en 2028 vers sa cible, l’astéroïde Apophis. © ESA-Science Office
L’Europe s’empare de la défense planétaire
Article
Une petite fille malgache regarde dans un télescope l’image du Soleil
D’une astronomie populaire à l’astrophysique
Vidéo
Vue de nuit du télescope LST-1 sur fond de Voie lactée
La danse des télescopes et des rayons gamma
Article
Illustration du satellite SVOM © CNES / Olivier Sattler, 2015
SVOM révèle l’enfance cataclysmique de l’Univers
Vidéo
gros plan sur une plaque de verre
Numériser les plaques astronomiques
Vidéo
A square image with the Sun in the centre (yellow). Surrounding this central image is an image showing green glowing arcs and rays extending out from the Sun. Image ESA/Proba-3/ASPIICS & ESA/Proba-2/SWAP, A. Zhukov (ROB)
De la couronne solaire aux exoplanètes
Article
champs magnétiques solaires. Image Nasa / GSFC / SDO
Couronne solaire : ses températures révèlent leur mystère
Article
Expériences dans l’espace : à bord du labo ISS
Article
Un neutrino éblouit l’astrophysique
Article
© Cyril Frésillon / CNRS Images
Kumiko Kotera, la reine des grandes antennes
Article
RubinObs / NSF / DOE / NOIRLab / SLAC / AURA / H. Stockebrand
Le Big Bang à portée de télescope
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Les enjeux bien terrestres des télescopes
Article
Astrochimie, dans les cuisines cosmiques
Article
À la poursuite des cataclysmes cosmiques
Article
Un satellite à l’affût des sursauts de l’Univers
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Mont-Saint-Michel © GLAZ / Mathieu Rivrin / Hemis.fr
Un vent de tempête solaire souffle sur la Terre
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Image Nasa / Jet Propulsion Laboratory-Caltech
Planète 9, y es-tu ?
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Premier contact, 2016 © 21 Laps entertainment / FilmNation Entertainment / Lava Bear Films / Xenolinguistics / Collection ChristopheL
Comment s’adresser aux extraterrestres ?
Diaporama
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LSST : la plus grande caméra numérique jamais conçue !
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W. M. Keck Observatory
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© sakkmesterke / stock.adobe.com
Voici venu le temps des trous blancs
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Aux origines de la poussière cométaire
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Trouble dans la cosmologie
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Vue d'artiste des distorsions de l'espace-temps qu'induit le passage d'ondes gravitationnelles générées par un trou noir binaire supermassif. © Aurore Simonnet / NANOGrav
Ondes gravitationnelles : un nouvel âge d’or pour l’astronomie
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Installé sur le Plateau de Bure dans les Alpes, Noema est le radiotélescope le plus puissant de l’hémisphère Nord
Mesurer les distances des galaxies dans l’Univers lointain
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À la chasse aux exoplanètes
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Infrastructures de recherche (2) : 5 sites hors norme
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Artemis : vers la Lune et au-delà
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À la recherche des aurores martiennes
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La Voie lactée dévoile son trou noir
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Les miroirs de l’espace
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Vue d'artiste de la fusion de deux étoiles à neutrons
Les premiers pas de l’astronomie gravitationnelle
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La Terre, un modèle unique dans l'Univers ?
Point de vue
Scène du film Interstellar
Le paradoxe de Fermi et les extraterrestres invisibles
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La caméra du plus grand télescope du monde

12.06.2026

À l’observatoire de Meudon, des chercheurs préparent MICADO, une caméra ultra performante qui permettra à l’Extremely Large Telescope (ELT), au Chili, de distinguer des objets très peu lumineux et très lointains. Un défi technologique pour révéler des régions encore inexplorées de l’Univers.

À propos de cette vidéo
Année de production :
2026
Durée :
3,56
Réalisateur :
Salomé Coré
Producteur :
CNRS IMAGES
Intervenant(s) :


  
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