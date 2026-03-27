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La science éclaire la couleur

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Matière
Physique-chimie
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Vidéos

La science éclaire la couleur

27.03.2026

Un cercle, 72 couleurs et… une révolution ! Au XIXᵉ siècle, les travaux du chimiste Chevreul inspirent des artistes comme Signac et Seurat. Entre archives, analyses scientifiques et techniques d’impression, cette enquête, publiée en partenariat avec Le Monde, révèle comment la science a transformé la peinture.

À propos de cette vidéo
Titre original :
La science éclaire la couleur
Année de production :
2026
Durée :
8'46"
Réalisateur :
Pierre de Parscau
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :

• Émeline Pouyet (CNRS) et Aurore Malmert, physicochimistes au Centre de recherche sur la conservation (CRC, unité CNRS/MNHN/Ministère de la Culture).
• Lucille Vanstaevel, imprimeur taille-doucier à l’atelier de chalcographie du Louvre et de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais.  
 
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Journaliste(s) :

Mots-clés

Peinture
Couleur
cercle chromatique
peintres
Seurat
Signac
Chevreul
chimie