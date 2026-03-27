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La science éclaire la couleur
Un cercle, 72 couleurs et… une révolution ! Au XIXᵉ siècle, les travaux du chimiste Chevreul inspirent des artistes comme Signac et Seurat. Entre archives, analyses scientifiques et techniques d’impression, cette enquête, publiée en partenariat avec Le Monde, révèle comment la science a transformé la peinture.
• Émeline Pouyet (CNRS) et Aurore Malmert, physicochimistes au Centre de recherche sur la conservation (CRC, unité CNRS/MNHN/Ministère de la Culture).
• Lucille Vanstaevel, imprimeur taille-doucier à l’atelier de chalcographie du Louvre et de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais.
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