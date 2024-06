En Europe, 20 ans d'activisme extra-parlementaire de l’extrême droite sous la loupe des chercheurs

À travers le projet de recherche européen de l’Observatoire des protestations d’extrême droite en Europe (FARPO), Caterina Froio et Pietro Castelli Gattinara, chercheurs en sciences politiques, collectent et analysent des données sur l'activisme extra-parlementaire des partis et mouvements d’extrême droite depuis 2008.

Le projet FARPO (pour Far-Right Protest Observatory) s'appuie sur des données recueillies par plusieurs projets financés par le Centre de recherche sur l'extrémisme (C-REX), le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne et la subvention Marie Skłodowska-Curie n° 883620 et la Fondation nationale des sciences politiques. FARPO comprend deux jeux de données différentes : le premier (FARPE), 2008-2018, offre une cartographie des mobilisations d'un échantillon d'acteurs d'extreme droite dans 12 pays (Autriche, Bulgarie, Estonie, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, Slovaquie, Suède, Royaume-Uni). Le second (CFP), 2008-2021, élargit l'analyse à la totalité des acteurs d'extreme droite dans 14 pays (Autriche, Belgique, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Slovaquie, Espagne, Suède, Ukraine).

Pour en savoir plus : https://farpo.eu

Quels sont les points communs entre les différents partis d’extrême droite en Europe ?

Caterina Froio et Pietro Castelli Gattinara. La recherche comparative souligne qu’historiquement, ces partis partagent une vision du monde qui combine le nativisme, l’autoritarisme et le populisme. Cette idéologie est partagée par des partis qui vont de Vox en Espagne, au PIS (Prawo i Sprawiedliwość, droit et justice) en Pologne, en passant par le Rassemblement national (RN) en France, l’AfD (Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne), le PVV (Partij voor de Vrijheid, le parti pour la liberté) en Hollande, etc. Le « nativisme », qui combine nationalisme et xénophobie, constitue l’élément idéologique central pour ces formations. Il est principalement associé aux préjugés et à l’hostilité envers les immigrants. L’attitude nativiste consiste à vouloir préserver de toutes menaces extérieures, et plus particulièrement de l’immigration, une communauté prétendument homogène sur des bases ethniques, religieuses et/ou culturelles.

Deuxième point commun, l’autoritarisme se caractérise par le respect de l’ordre public à travers des politiques de répression et l'insistance à suivre les hiérarchies et les traditions établies. Troisième caractéristique commune à l’idéologie de ces différents partis d’extrême droite, le populisme renvoie à une vision duale et manichéenne de la société, opposant un peuple représenté comme « vertueux » à des élites jugées repliées sur elles-mêmes et « corrompues » et qui affirme le primat d’une souveraineté du peuple sans entraves.

Enfin, depuis une dizaine d’années, leur discours s’est également distingué par une opposition marquée envers ce que ces partis désignent, de manière péjorative, sous l’appellation de « wokisme », un courant de pensée qui cible les injustices et discriminations subies par les minorités ethniques, sexuelles et religieuses, et que l'extrême droite dénonce en tant qu'« idéologie étrangère », contraire aux valeurs prétendues de la communauté nationale, ainsi qu'aux visions traditionnelles de la famille, du genre et du rôle de la religion dans la société.

Respectent-ils tous les règles du jeu démocratique ?

C. F. et P. C. G. Pas forcément. Les spécialistes de politique comparée distinguent entre, d’une part, les partis appartenant à la « droite radicale populiste », qui critiquent la démocratie représentative et s’opposent aux droits des minorités mais ne cherchent pas à renverser l’ordre constitutionnel démocratique, du moins ouvertement ; et, d’autre part, des partis de la droite dite « extrême » qui visent à remplacer la démocratie par un ordre totalitaire sans dédaigner l’usage de la violence, d’État ou insurrectionnelle, avant ou après la prise de pouvoir. Dans le premier groupe, nous mettons par exemple le RN en France, les Fratelli d’Italia, les Démocrates de Suède (SD) ; dans l’autre, des formations telles que Aube dorée en Grèce ou le parti « Notre Slovaquie » de Marian Kotleba.

Mais cette distinction commence à perdre sa pertinence, car il y a de plus en plus d'hybridation entre droite radicale, droite extrême et, dans certains pays, droite traditionnelle. Les chercheurs préfèrent donc utiliser le terme de « Far right » (qu’on traduit par « ultradroite », faute de mieux). Un bon exemple de cette hybridation est Donald Trump qui n’a pas hésité à remettre en cause le résultat d’une élection démocratique en soutenant l’assaut du Capitole en janvier 2021.

Il y a de plus en plus d'hybridation entre droite radicale, droite extrême et, dans certains pays, droite traditionnelle. En Europe, Viktor Orban, Premier ministre hongrois, a transformé le parti libéral-conservateur Fidesz en un parti ouvertement nativiste, comme en témoignent les mots de son leader : « Nous ne voulons pas être une “race mixte”, qui se mélangerait avec des non-Européens ».

Il est également important de considérer, au sein de l'extrême droite, les nombreux mouvements extra-parlementaires, qui ne participent pas aux élections et utilisent parfois la violence pour se faire entendre. En Irlande, en novembre 2023, des émeutes inédites ont éclaté dans le centre de Dublin, où plusieurs centaines de personnes ont incendié des véhicules, pillé des commerces en scandant des discours haineux contre les immigrés à la suite d’une attaque au couteau attribuée, à tort, à un étranger. Les slogans visaient aussi l’attribution de logements aux étrangers, dans un contexte de forte crise du logement. En Grèce, les migrants sont régulièrement la cible d’agressions physiques. Certains de ces mouvements peuvent progressivement se structurer et s’intégrer dans la compétition électorale, comme ce fut le cas, dans le passé, de la Ligue du Nord en Italie et du Front national en France, et plus récemment des Démocrates de Suède ou du Parti populaire conservateur d'Estonie (EKRE).

L’ultradroite rassemble donc des acteurs divers qui partagent l’aspiration à une société culturellement homogène. Cette vision du monde est devenue de plus en plus évidente après les attentats du 11 septembre 2001 à New York et de 2015 en France, quand le débat dans la compétition politique en Europe s'est définitivement recentré sur des questions dites « culturelles », notamment l'immigration, l'asile et l'islam. Dans le discours d'extrême droite, ces attaques ont été interprétées comme les signes d'un prétendu affrontement global entre l'islam et l'Occident, ce qui a permis à certaines de ces formations de se repositionner en tant que défenseurs de la démocratie libérale. Cela implique d'adopter un libéralisme de façade pour stigmatiser les musulmans et d'autres minorités issues de l'immigration comme une menace pour les valeurs de la démocratie libérale, les droits des femmes et la laïcité.

Vous avez constitué une base de données sur l’extrême droite. Pourquoi et que recense-t-elle ?

C. F. et P. C. G. L'objectif est de fournir aux chercheurs des données en accès libre pour explorer des questions cruciales en sciences humaines et sociales : étudier les mobilisations extra-parlementaires de l'extrême droite permet de comprendre comment ces formations s'implantent dans la société civile et contribuent à restructurer le débat et les conflits politiques.

Jusqu'à présent, les études sur l’extrême droite se sont principalement concentrées sur leurs performances électorales, leur idéologie et les caractéristiques de leurs électeurs. Cependant, l'activisme extra-parlementaire de l’extrême droite est aujourd’hui plus visible et significatif que jamais. Par exemple, le 12 janvier 2015, Dresde a été le théâtre d'un rassemblement sans précédent de 25 000 personnes organisé par les Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Européens patriotes contre l’islamisation de l'Occident, ou Pegida), plaidant en faveur de lois sur l’immigration plus strictes. Mais ces manifestations vont au-delà des questions d’immigration et d’islamophobie, visant également les droits LGBTQI+ et l’avortement. Tel a été le cas en Pologne en 2017 ou lors de la campagne Vizier op Links (Visez la gauche) contre les universitaires aux Pays-Bas à partir de 2020, pour ne citer que quelques exemples des nouveaux domaines extra-électoraux du militantisme d’extrême droite.

Il devient de plus en plus évident que l'extrême droite constitue désormais un mouvement d'opinion cherchant à imposer un discours hégémonique régressif. Cela se manifeste par une réorientation progressive des débats publics autour du multiculturalisme, de la citoyenneté, des droits civils, ainsi que de la science et de la liberté d'expression académique.

Notre hypothèse est que l'activisme extra-parlementaire des partis politiques ou des mouvements moins institutionnalisés participe à la constitution de l’extrême droite en tant que mouvement d’opinion. Notre hypothèse est que, parallèlement aux manifestations électorales, l'activisme extra-parlementaire des partis politiques ou des mouvements moins institutionnalisés participe à la constitution de l’extrême droite en tant que mouvement d’opinion. Pour obtenir une vision précise de ces mobilisations à une échelle comparative et dans le temps, nous avons analysé les « événements protestataires », c’est-à-dire les manifestations collectives et publiques menées par ces acteurs pour exprimer une critique ou un désaccord, ou pour faire avancer des revendications par des moyens non institutionnels.

Il nous a fallu dix-sept assistants de recherche et plusieurs années pour intégrer dans cette base tous les événements survenus entre 2008 et 2021 dans différents pays en Europe, y compris la Géorgie et l’Ukraine. Ces données ont été recueillies à partir de deux sources principales : les principaux journaux de chaque pays (par exemple, Le Figaro et Le Monde pour la France) et les sites web des acteurs collectifs d’extrême droite eux-mêmes. Elles sont désormais accessibles à tous sur le site de Farpo.

Le recueil de ces données a conduit à la visualisation de réseaux d’acteurs très différents, par exemple entre la France et l’Italie...

C. F. et P. C. G. Les données permettent de visualiser non seulement les événements initiés par des partis ou mouvements d'extrême droite (comme ceux organisées par Pegida chaque semaine pendant des mois à Dresde depuis 2014), mais aussi ceux organisées par d’autres groupes auxquels l’extrême droite participe avec ou sans invitation. C’est ainsi que des manifestations organisées par les « gilets jaunes » en France ont été rejointes par des individus d’extrême droite, et c’est pourquoi elles figurent sur le schéma ci-dessous.