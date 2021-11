Le nouveau numéro des Carnets de science est arrivé !

Le onzième numéro de la revue semestrielle du CNRS est en vente dès aujourd’hui en librairie et dans les Relay. Au sommaire : une grande enquête sur le climat, un dossier consacré à Edgar Morin, des articles sur les mystères des abysses, les rouages de notre appétit, l’hibernation des ours ou encore le fascinant ballet amoureux des coraux.

Lancée en 2016 par le CNRS, Carnets de science est une revue d'information scientifique destinée au grand public. Son but : faire découvrir les coulisses de la recherche et donner du sens à la science.



Le grand dossier de ce numéro 11 est consacré au dérèglement climatique. Le réchauffement s’emballe-t-il ? Quel sera le climat en France en 2050 ? Quels grands systèmes pourraient basculer ? Comment agir ? La justice peut-elle nous sauver ? Les scientifiques apportent de riches éléments de réponse à ces questions.



Edgar Morin, qui vient de souffler ses cent bougies, est à l’honneur dans ce numéro qui revient longuement sur son œuvre et sur sa pensée qui inspire bon nombre de scientifiques de toutes les disciplines. Mais il a aussi accepté de porter son regard sur certains sujets de Carnets de science, à découvrir au fil des pages.



À retrouver également : l’étonnant récit d’un chercheur parti dans la taïga suédoise à la rencontre des ours qui hibernent, de magnifiques images de science sur le monde invisible, un article sur les dialogues entre l’intestin et le cerveau, ou encore l’interview éclairante de l’informaticienne Sihem Amer-Yahia sur les risques de certains algorithmes.





Carnets de science #11, 200 pages, 12,50 euros, CNRS Éditions, novembre 2021

En vente en librairie et Relay. Infos et abonnements sur https://carnetsdescience-larevue.fr/