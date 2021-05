Le numéro 10 des Carnets de science est paru

Le nouveau numéro de la revue semestrielle du CNRS sort en librairie aujourd'hui, avec un dossier consacré à la recherche spatiale.

Lancée en 2016 par le CNRS, Carnets de science est une revue d'information scientifique destinée au grand public. Son but : faire découvrir les coulisses de la recherche et donner du sens à la science.

Dans ce dixième numéro, partez avec les scientifiques à la découverte de l'Univers, découvrez les régions polaires et leurs enjeux géopolitiques et environnementaux, plongez dans les abysses à la recherche de volcans sous-marins, écoutez les ruines parler de nos sociétés, testez le modèle standard au travers d'expériences gigantesques, prenez soin de la biodiversité et entrez dans l'univers fascinant des nombres.

Carnets de science #10, 200 pages, 12,50 euros, CNRS Editions, mai 2021

En vente en librairie et Relay. Infos et abonnements sur https://carnetsdescience-larevue.fr/