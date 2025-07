Livres : de la science pour les vacances (1)

Cosmologie, génétique, intelligence artificielle, océanographie, géographie et histoire : du grand récit à la bande dessinée, voici cinq livres accessibles à tous.

• Cosmologie

Amateurs et amatrices d’histoires de ­galaxies, de matière noire ou encore du fond diffus cosmologique, voilà un livre à ne pas manquer. À grand renfort de graphiques et de photos, Françoise Combes, médaille d’or 2020 du CNRS, retrace l’histoire de la cosmologie, qui commence il y a plusieurs millénaires. Elle explique comment les scientifiques ont peu à peu saisi que la Terre n’est pas le centre de l’Univers, puis que l’Univers compte bien plus de galaxies que la seule Voie lactée, pour enfin comprendre que tout a commencé par un Big Bang.

Petite Histoire de la cosmologie, Françoise Combes, CNRS Éditions, collection Biblis Inédit., 300 p., 11 €, mai 2025.

• Intelligence artificielle

Que ce soit dans le milieu médical ou scolaire, dans l’ingénierie, pour coder, ou même dans le but d’illustrer, l’intelligence artificielle (IA) prend de plus en plus de place et, à en croire certains, devient indispensable, voire essentielle. Mais l’IA a aussi sa part d’ombre, et c’est dans le but de la dissiper que deux scientifiques du CNRS ont souhaité partager leurs connaissances et répondre à des questions simples que nous nous posons : quelles sont les méthodes utilisées et les ressources nécessaires pour faire fonctionner l’IA ? Quelles sont ses utilisations ? Et quelles sont ses limites ?

Tout comprendre (ou presque) sur ­l’intelligence artificielle, Olivier Cappé et Claire Marc, CNRS Éditions, 136 p., 19 €, avril 2025.

• Géographie / histoire

Dans Geographia, ­l’historienne Emmanuelle Vagnon et le dessinateur et géographe Jean Leveugle retracent en BD l’histoire de la carto­graphie, de l’Antiquité à nos jours. En faisant revivre Ptolémée, fondateur de la cartographie moderne, ils nous invitent à une ­épopée fantastique dans l’espace et le temps, en mêlant humour et science.

Geographia – L’Odyssée cartographique de Ptolémée, Jean Leveugle et Emmanuelle Vagnon, Futuropolis-BNF Éditions, 160 p., 23 €, novembre 2024.

• Océan

Les grands fonds marins, situés en deçà de 200 m sous la surface, couvrent plus des deux tiers de la surface terrestre, mais restent méconnus – alors qu’ils foisonnent de vie et représentent l’un des ­principaux puits de carbone de notre planète. Fruit de la collaboration entre scientifiques de diverses disciplines (biologistes, océanographes, juristes, anthropo­logues…), cette BD a été pensée afin que les lecteurs et lectrices ­saisissent mieux les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de ces vastes étendues vallonnées, volcaniques, et parfois même lardées de crevasses profondes de plusieurs kilomètres.

Profondeurs – Les Secrets des grands fonds marins, sous la direction de Sophie Gambardella, Pascale Ricard et Séverine Martini, CNRS Éditions, 72 p., 16 €, mars 2025.

• Génétique

Édictée par Darwin en 1859, la théorie de l’évolution semble parfaitement décrire la façon dont les organismes évoluent selon leur environnement. Mais a-t-elle été toujours valable ? Quid des premières entités « vivantes » ? Comment sont-elles apparues ? Selon Sylvain Charlat, « l’évolution première n’a pu émerger sous la forme que nous lui connaissons, ­reposant sur une hérédité déjà génétique. Il faut donc envisager la possi­bilité d’une formulation plus générale du principe de sélection naturelle : un pont à bâtir entre la physique et la biologie . »

L’Évolution sans gêne – Aux origines de nos origines, Sylvain Charlat, Seuil, 208 p., 22 €, mars 2025.

