Les nouveaux Carnets de science sont arrivés !

Le douzième numéro des Carnets de science, la revue du CNRS, sort aujourd'hui en librairie. On y parle notamment de littérature, des origines humaines, du métavers, de la défense des océans ou encore des organoïdes...

Montrer les coulisses de la recherche et donner du sens à la science : tel est le but de Carnets de science, la revue du CNRS lancée en 2016 pour le grand public.

Dans ce nouveau numéro, nous avons mené l'enquête sur la littérature, "laboratoire du monde". Pourquoi lit-on toujours? Quel rôle jouent les écrivains dans nos sociétés ? Font-ils de la politique en écrivant ? Quelles sont les nouvelles formes d'écriture numériques ? Pourquoi cet attrait contemporain pour la littérautrue du réel ? Voici quelques questions que nous avons posées à de nombreux experts du 5e art.

Nous avons également rencontré Françoise Gaill, infatigable défenseuse des océans, qui a accepté de nous retracer son parcours hors du commun. Sépcialiste des écosystèmes abyssaux, cette biologiste oeuvre en effet sur la scène internationale pour protéger les océans.

Au sommaire également, un article sur les promesses des organoïdes, versions miniatures de nos organes cultivées in vitro dans les laboratoires, et qui pourraient contribuer à de grandes avancées en biologie et médecine; une enquête sur les liens entre sommeil et lumière; le carnet de mission d'un chercheur, Laurent Bruxelles, en quête de fossiles de nos plus vieux ancêtres au Botswana; un portfolio sur les tourbières, ces bombes climatiques à retardement ; un article sur la désinformation à l'oeuvre sur Internet et les réseaux sociaux ; des décryptages du conflit en Ukraine ou encore un éclairage sans concession sur le métavers.



Carnets de science #12, 200 pages, 12,50 euros, CNRS Éditions, mai 2022

