Un mécanisme clé de résistance des cancers identifié

Le cancer du sein triple négatif est l’un des plus agressifs. En l’étudiant, une équipe de l’Institut Curie vient de mettre en évidence un comportement inédit des cellules cancéreuses face aux traitements.

En l’an 2000, Douglas Hanahan et Robert Weinberg, deux biologistes américains, publient l’article scientifique : « The Hallmarks of Cancer (les caractéristiques fondamentales du cancer) ». Pour la première fois sont posées sur le papier six spécificités de l’ensemble des cancers – avec, en tête, l’inflammation comme condition première permettant leur développement. L’article devient une référence, et plusieurs mises à jour seront publiées.

Fin 2025, de ce côté de l’Atlantique, Céline Vallot, directrice de recherche à l’Institut Curie , et son équipe réussissent à identifier un mécanisme fondamental et encore inconnu des cellules cancéreuses. Ce processus leur permet de ne pas succomber aux thérapies anticancéreuses, mais sans y développer de résistance. Une découverte réalisée en étudiant les cancers du sein triple négatif.

9000 cas par an

La version triple négatif représente environ 15 % des cancers du sein. Elle est souvent présentée comme le sous-type le plus agressif, notamment du fait d’un taux de rechute élevé et dans des délais plus rapides (19 à 40 mois, contre 35 à 67 en moyenne pour le non-triple négatif). On recense quelque 9000 nouveaux cas par an en France, souvent chez des femmes de moins de 40 ans.

Comme tout cancer, celui du sein peut développer des résistances face à des traitements, comme la chimiothérapie ou certaines immunothérapies, mais pas seulement. « La résistance est la capacité d’une cellule cancéreuse à résister à un traitement quel qu’il soit, détaille Céline Vallot. Une cellule sensible à le traitement va mourir, alors que la cellule résistante va continuer à se diviser, même sous thérapie. »

DEpiC UMR 3244 / Institut Curie Partager Partager

Une cellule ni morte ni résistante

Il existe toutefois un état intermédiaire entre la mort de la cellule cancéreuse et la résistance. C’est ce qu’on appelle la « persistance face au traitement ». Qui intéresse fortement les scientifiques. Dans ce cas, les cellules ne meurent pas sous l’effet de la thérapie, mais elles cessent de se diviser activement. Bref, elles endurent le traitement de façon transitoire. « Elles vont simplement tolérer le traitement le temps qu’il dure », explique la chercheuse.

Voici le plus étonnant, chez ce groupe de cellules : lorsque la thérapie s’arrête, il redevient sensible aux molécules thérapeutiques utilisées. Ainsi, lorsque le traitement reprendra, certaines de ces cellules mourront, tandis que d’autres réactiveront le mécanisme de tolérance.

Toujours la même réaction

Pour mettre au jour les mécanismes qui sous-tendent cette tolérance, les scientifiques ont réalisé des « avatars » de cancer chez des souris. « Accéder aux cellules tolérantes chez les patientes est assez compliqué. À l’Institut Curie, comme dans d’autres laboratoires à travers le monde, on a mis au point des systèmes ex vivo, décrit Céline Vallot. C’est à-dire que on prend des souris immunodéficientes sur lesquelles on greffe la tumeur de la patiente. Les souris sont ensuite traitées avec les mêmes traitements que la patiente. »

Le modèle murin présente un avantage dans ce cas. Le groupe de cellules que les scientifiques recherchent (les fameuses cellules tolérantes à l’origine des rechutes) se reforme au bout de 1 à 2 mois, alors qu’il faut attendre entre 3 et 4 ans chez les humains. « Nous avons plusieurs souris pour une même tumeur. Cela nous permet de savoir s’il se passe toujours la même chose, souligne la chercheuse, mais également de tester plusieurs traitements différents, afin de déterminer si on obtient toujours le même type de ­cellules tolérantes ou non. »

Une découverte d’envergure

Cette approche a permis une découverte d’envergure : « On a compris que, pour chaque patiente, peu importe le nombre de fois où l’on traitait la tumeur, on obtient toujours le même phénotype. C’est à-dire que les cellules présentaient toujours le même programme d’expression de gène. On a aussi compris que, peu importe le traitement utilisé, on obtient toujours la même proportion de cellules persistantes. »

Autrement dit, quels que soient le traitement et le nombre de fois auquel les cellules y sont soumises, elles y réagissent toujours de la même façon. « Il faut garder en tête qu’avant, on pensait que chaque patient ou patiente développait ses propres groupes de cellules persistantes. Ce qui n’est pas le cas. Et ce qui est assez fou, c’est qu’en regardant dans les données publiques d’autres cancers, comme celui du poumon, on a pu démontrer que la signature d’expression génique (qui comprend plusieurs centaines de gènes) identifiée dans le cancer du sein triple négatif se retrouvait également dans ces tumeurs », se réjouit la chercheuse.

D’après Hanahan 2022 et Hanahan & Weinberg 2011 Partager Partager

Une nouvelle caractéristique fondamentale des cancers

Pour Céline Vallot, pas de doute : son équipe a mis le doigt sur une nouvelle caractéristique fondamentale des cancers, une nouvelle hallmark. Or dénicher une spécificité des cancers équivaut à découvrir l’un de leurs points faibles.

De plus, ce nouveau talon d’Achille repose sur une adaptation transcriptomique des cellules tolérantes, et non sur une adaptation génétique, comme c’est le cas chez les cellules résistantes. En somme, les cellules tolérantes ne portent pas de mutations génétiques particulières. Elles s’adaptent de façon transitoire à la présence de molécules thérapeutiques en surexprimant certains de leurs gènes. « Du point de vue des patients, assure Céline Vallot, cela veut dire que cet état est véritablement réversible, et cela donne espoir pour certaines personnes. »

Aujourd’hui, la tendance est plutôt de ­traiter les patients et patientes de façon continue. Ce qui a pour effet de générer des résistances. Grâce à cette découverte, les schémas de traitement pourraient à moyen terme être pensés différemment : traiter moins, mais de manière séquentielle, afin que les cellules tolérantes redeviennent sensibles et puissent à nouveau être traitées.

Consultez aussi

Cancer, le double jeu du fer

Santé des femmes, le grand oubli

Le secret des cellules baladeuses