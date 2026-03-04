Sections

Des patientes peu écoutées

Paru le 04.03.2026
Égalité entre femmes et hommes : la route est encore longue...
Santé des femmes, le grand oubli
Inégalités de patrimoine : les femmes toujours à la peine
Une jeune femme ayant un vitiligo, maladie auto-immune.
Ces maladies qui touchent davantage les femmes
Source Franklin D. Roosevelt Library via US National Archives
Travail des femmes : ce qu’on voit… et ce qu’on a ignoré
Biologiste © Cyril Frésillon / IPBS / CNRS Images
Femmes de science
© Gonzague Dreux / Gamma-Rapho
Ces résistantes derrière l’Affiche rouge
L’écriture inclusive par-delà le point médian
Quatre dates méconnues de l’histoire des femmes en Europe
Rendre la ville aux femmes
Qui a peur du «genre» ?
Féminicide : nommer le crime pour pouvoir le combattre
Pourquoi les footballeuses sont-elles moins payées ?
La ménopause est-elle une construction sociale ?
Quand les femmes étaient exclues de la philosophie
Regards croisés sur la place des femmes dans la recherche
L’union des femmes ferait leur force
Frankenstein, une œuvre féministe?
Du privilège masculin dans les médias
Femmes aveugles : une histoire à écrire
Femmes et hommes sont-ils égaux à vélo ?
Illustration de comprimés bleus et roses
La santé n’est pas étrangère au genre
La charge mentale, une double peine pour les femmes
Journée des femmes: la véritable histoire du 8 mars
«Les salaires moindres des femmes? C'est l’arbre qui cache la forêt!»
Un groupe d'adolescents
Une ville faite pour les garçons
Ouvrages sur les études de genre
Ces recherches qui tiennent compte du genre
Une femme regarde des sculptures de femmes par Camille Claudel
Le « matrimoine » revient en force
Un jeune garçon sur son vélo
Les filles, grandes oubliées des loisirs publics
Affiche du 1er congrès sur les études de genre qui se déroule à Lyon
Un congrès unique en son genre
Ecoquartier de la Caserne de Bonne situe au centre ville de Grenoble.
« La ville durable creuse les inégalités »
Le genre, c’est de la science
Des patientes peu écoutées

06.03.2026, par
Stéphanie Arc
Temps de lecture : 7 minutes
Une jeune femmes dans le cabinet de son médecin.
L’écoute moins attentive dont bénéficient les femmes pourrait parfois aller jusqu’à l’erreur médicale, comme le montrent des recherches en cours.
FatCamera / iStockphoto.com
À l’approche de la Journée internationale des droits des femmes, la sociologue Muriel Darmon décrypte pourquoi la parole des femmes est peu écoutée par le monde médical, qui tend à sous-estimer la gravité de leurs symptômes. Troisième et dernier volet de notre série consacrée à la santé féminine.

Selon une récente étude1 de la Fondation hospitalière de France, 51 % des femmes estiment que leurs symptômes ont déjà été ­minimisés par un professionnel de santé. Leur parole serait-elle moins bien entendue que celle des hommes ?

Muriel Darmon 2 Elle est en tout cas reçue d’une façon moins efficace par les professions médicales, d’après les études menées au sein de Gendhi, le projet de recherche sur les inégalités de genre en santé que je copilote. Lorsque les femmes expriment leurs symptômes, les médecins ont en effet tendance à les minimiser ou à les renvoyer à une cause psycho­logique3 (stress, crise d’angoisse, dépression…).

Lorsque les femmes expriment leurs symptômes, les médecins ont tendance à les minimiser ou à les renvoyer à une cause psycho­logique - stress, crise d’angoisse, dépression…

Leurs symptômes sont souvent expliqués par autre chose que par la pathologie réelle. Ainsi, un certain nombre de femmes qui ont fait un infarctus ou un AVC ont pu s’entendre dire : « Calmez-vous, reposez-vous, on verra après… » Elles sont donc confrontées à des pratiques de relativisation, de découragement et de psychologisation de leurs maux. Cette écoute moins attentive pourrait même aller jusqu’à l’erreur médicale, comme le montrent les travaux – en cours – de Maud Gelly4 sur le genre de l’erreur médicale.

N’est-ce pas en partie lié au fait que les spécificités de leurs pathologies sont moins bien connues ?

M. D. Je ne me prononcerai pas à la place de mes collègues biologistes sur les spécificités du corps des femmes et de leurs pathologies. Ce que je peux dire en tant que sociologue, c’est que pendant longtemps, pour les médecins, l’infarctus a été une maladie d’hommes cadres de 50 ans, stressés au travail. Idem pour l’AVC. Cela amène à moins bien percevoir les cas féminins et à les concevoir comme étant « ­atypiques ».

Ensuite, si les femmes ressentent certains symptômes de l’infarctus identiques à ceux des hommes, elles ont appris à repérer sur elles-mêmes un plus grand éventail de symptômes, plus ténus, discrets, là aussi éven­­tuel­­­lement jugés « atypiques ». Parmi cette multitude qu’elles déclarent, les médecins ont plus de mal à reconnaître les symptômes classiques, car cela correspond moins au modèle qu’ils ont en tête.

Leur parole est-elle bien prise en compte par leur entourage ?

M. D. Malheureusement, non… Dans nos travaux, nous avons par exemple montré qu’en cas d’AVC de leur conjointe, les hommes vont beaucoup moins la pousser à appeler les urgences qu’elles ne le font pour eux. Tandis qu’elles ont une meilleure culture médicale et constituent de « bons témoins » des AVC masculins, les hommes connaissent moins les symptômes et savent moins ce qu’il faut faire (appeler le 15 au lieu d’y aller en voiture).

Dans nos travaux, nous avons montré qu’en cas d’AVC de leur conjointe, les hommes vont beaucoup moins la pousser à appeler les urgences qu’elles ne le font pour eux.

Parallèlement, nous avons aussi pu montrer que les femmes sont de mauvais témoins de leur propre AVC. Dans la BD où elle parle du sien5, Margot Turcat raconte que lorsqu’elle s’est sentie mal, avant de contacter les urgences, elle a pris une douche, s’est rasé les jambes et lavé les ­cheveux pour être « présentable » à l’hôpital. Elle a aussi appelé ses parents pour leur confier son bébé. Prises par le « piège » du care6, les femmes font passer la santé de leur famille en premier, parfois au prix de la leur.

Quelles sont les conséquences de ces pratiques sur leur état de santé ?

M. D. Cela a un impact majeur sur la prise en charge des pathologies dont le diagnostic ainsi que l’aiguillage dans le parcours de soins reposent sur la parole. C’est le cas des maladies de type cardio-vasculaire (infarctus ou AVC) ou neurologique, comme Alzheimer. Et cela en raison du délai de prise en charge des patientes : les femmes qui font un AVC arrivent trois fois plus tard aux urgences que les hommes. Cela explique pourquoi, si les femmes font moins d’AVC et d’infarctus que les hommes, elles en meurent plus. En cas d’AVC, elles récupèrent aussi moins bien.

Images médicales d'un cerveau ayant subit un AVC ischémique
Imagerie du cerveau d’une femme touchée par un AVC dit « ischémique ». La tache noire visible sur la coupe de gauche localise la zone touchée par l’occlusion d’une artère cérébrale (vue par artériographie, à droite).
Images médicales d'un cerveau ayant subit un AVC ischémique
Imagerie du cerveau d’une femme touchée par un AVC dit « ischémique ». La tache noire visible sur la coupe de gauche localise la zone touchée par l’occlusion d’une artère cérébrale (vue par artériographie, à droite).
Zephyr / Science Photo Library
Zephyr / Science Photo Library

Consulter des médecins femmes est-il un gage de meilleure écoute ?

M. D. Certaines études avancent que les généralistes femmes ont de meilleurs effets sur tous les patient, hommes et femmes. Mais elles prennent toujours en charge les hommes de façon plus efficace. En réalité, que les médecins soient homme ou femme, on peut repérer une moindre ambition collective à l’égard des femmes. Dans le cas d’Alzheimer, par exemple, il y a une tolérance plus grande pour leurs problèmes cognitifs de la part des médecins, qui vont consi­dérer que des générations de femmes n’ont pas été scolarisées longtemps…

Les médecins, hommes ou femmes, ont une moindre ambition à l’égard des femmes. Dans le cas d’Alzheimer, par exemple, il y a une tolérance plus grande pour leurs problèmes cognitifs.

Il en va de même pour l’AVC : elles vont bénéficier de rééducations moins ambitieuses et plus courtes, parfois à leur propre demande, pour s’occuper des enfants ou « parce que c’est trop dur ». Si les médecins doivent tenir compte de la pénibilité de la rééducation et des désirs formulés par les patientes, ce ne doit pas être au détriment de leurs capacités.

Les biais de genre jouent-ils par ­ailleurs sur les prescriptions médicales ?

M. D. En dépit des recommandations des autorités médicales très claires, anciennes et connues, il semble que les femmes ont moins de prescriptions médicamenteuses que les hommes, et des prescriptions moins dosées, à situation équivalente. Ce serait le cas pour les maladies coronariennes, l’insuffisance cardiaque, le diabète ou le cholestérol, et même la médecine cardiovasculaire en général.

Y a-t-il tout de même des données positives ?

M. D. Bien sûr. Déjà, malgré ces biais, l’espérance de vie des femmes reste plus longue que celle des hommes et dépend moins de la classe sociale. Une des raisons est qu’elles ont un rapport plus régulier avec le monde médical, notamment pour des questions de santé féminine avec les accouchements, la gynécologie, mais aussi parce que ce sont elles qui prennent en charge la santé de leurs proches.

Ensuite, la profession médicale est désormais consciente des problèmes liés au genre. Les professionnels et professionnelles font plus régulièrement appel à nous, les sociologues, sur ces questions. J’ai été invitée à faire des conférences dans des facs de médecine, en pharmacie, dans des congrès médicaux, mais aussi dans de nombreux services hospitaliers. Nous sommes à un moment où sciences sociales, biologiques et médicales peuvent vraiment travailler ensemble pour la santé et le bien-être communs.

Santé des femmes, le grand oubli
Ces maladies qui touchent davantage les femmes

Notes
  • 1. Voir : https://tinyurl.com/santedesfemmes
  • 2. Directrice de recherche au Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (CESSP, unité CNRS/EHESS/Université Panthéon-Sorbonne).
  • 3. 42 % des femmes témoignent que leurs symptômes physiques ont déjà été attribués à des causes psychologiques ou hormonales par un professionnel de santé (sondage Ipsos/Fondation hospitalière de France, « Santé des femmes : comment les biais sexistes impactent les diagnostics et les soins », réalisé en 2025 auprès de 1500 personnes) : https://tinyurl.com/sante-des-femmes
  • 4. Chercheuse au CESSP.
  • 5. « Ça me prend la tête », de Margot Turcat, Larousse, 2025.
  • 6. Fait de prendre soin des autres.

