Le monde rêvé des globes virtuels

Spherographia est un projet arts-sciences financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il réunit des chercheurs et chercheuses de six unités de recherche aux approches disciplinaires plurielles, des collectifs d’artistes et des musées partenaires. Il a donné lieu à l’exposition « Un globe, des mondes » , qui se tient jusqu’au 13 décembre 2026 au Musée d’Aquitaine, à Bordeaux, et au GeoDock, à Pessac (Gironde).

