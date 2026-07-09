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Le monde rêvé des globes virtuels
09.07.2026, par
Les globes virtuels, des représentations en 2D ou en 3D du monde construites à partir de données numériques, donnent l’illusion d’une connaissance totale de la planète. Mais une avalanche de datas ne garantit pas une meilleure approche de la « réalité ».
À propos
Spherographia est un projet arts-sciences financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il réunit des chercheurs et chercheuses de six unités de recherche aux approches disciplinaires plurielles, des collectifs d’artistes et des musées partenaires. Il a donné lieu à l’exposition « Un globe, des mondes » , qui se tient jusqu’au 13 décembre 2026 au Musée d’Aquitaine, à Bordeaux, et au GeoDock, à Pessac (Gironde).
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