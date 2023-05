Voici les plus anciens plans architecturaux !

Gravés dans la pierre et datés de 8000 et 9000 ans, les plus anciens plans à l'échelle connus viennent d'être publiés dans la revue PLOS ONE. Ils cartographient de gigantesques structures préhistoriques conçues pour piéger des animaux sauvages, les « desert kites », et ont été découverts dans les déserts jordanien et saoudien par des chercheurs du laboratoire Archéorient et leurs collègues.

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de plusieurs fouilles internationales comprenant le projet « Globalkites », dirigé par Rémy Crassard depuis 2013, et qui ont permis l'analyse publiée le 17 mai 2023 dans la revue PLOS ONE. Le laboratoire Archéorient est une unité CNRS/Université Lumière Lyon 2.