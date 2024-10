Les aventuriers du Néandertalien perdu

Après plus de neuf années de recherche sur le site de la Grotte Mandrin, dans la Drôme, l’archéologue Ludovic Slimak et son équipe ont confirmé avoir mis au jour les restes d'un Néandertalien, baptisé Thorin. Selon leur étude parue dans la revue Cell Genomics, Thorin aurait vécu il y a un peu plus de 40 000 ans et se révèle être l’un des derniers représentants d’une lignée ancienne. Retour en images sur les coulisses de cette découverte.