Canicule : mauvaises herbes à la rescousse !
29.08.2025
En ville, lors des canicules, quelles plantes sont nos meilleures alliées pour créer des îlots de fraîcheur ? Dans cette vidéo diffusée avec Le Monde, un écologue teste prairies fleuries, espèces locales et herbes spontanées dans une cour d’école de Carcassonne. Qui résistera le mieux ?
À propos de cette vidéo
Année de production :
2025
Durée :
6'21”
Réalisateur :
Marika Julien
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
• Benoit Pujol et Édouard Jobet du Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe, unité CNRS/EPHE-PSL/Université Perpignan Via Diomitia).
• Blandine Allabert, de l’école élémentaire Isly, à Carcassonne.
Journaliste(s) :
