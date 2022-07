Comment lutter contre les îlots de chaleur ?

Cet été, les rues de Paris se transforment en laboratoire pour comprendre et limiter un phénomène redouté par les citadins : l'îlot de chaleur, causé par des matériaux qui emmagasinent l'énergie du soleil la journée et la restituent pendant la nuit. Découvrez dans ce film publié avec LeMonde.fr ces recherches menées dans le cadre du grand projet Paname 2022 sur la qualité de l’air et le climat urbain.