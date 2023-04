[Table ronde] La recherche au service de l’action climatique

À l’occasion du lancement du programme Traccs dédié à la modélisation du climat, des experts du sujet se sont retrouvés le 29 mars dernier à l’Académie du climat, à Paris. Découvrez leurs échanges autour des freins et accélérateurs de l’adaptation de nos sociétés au changement climatique, dans cette table-ronde organisée par le CNRS et Météo France, en partenariat avec l’ANR et l’Académie du climat.