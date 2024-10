Guerre d’Algérie : l’album photo de la recherche

En une vingtaine d’images d’archives, chacune choisie et analysée par un chercheur ou une chercheuse, le livre « Algérie. La guerre prise de vues » ouvre autant de fenêtres sur le temps arrêté de vies ordinaires bouleversées par le conflit.

Le beau portrait d’un jeune Algérien à peine sorti de l’enfance, pull troué et sourire léger, se détache sur un ciel bleu vif. Comme l’a voulu celui qui a pris cette photo un matin de janvier 1956, dans un camp militaire français du nord-constantinois, en découvrir l’histoire change radicalement l’impression qu’elle suscite : ayant compris que cet adolescent de 14 ans, Saïd Boutout, vient de subir une nuit de tortures à l’électricité, le soldat Stanislas Hutin s’oblige à le photographier pour témoigner d’une barbarie qui le révolte. Choisie et commentée par l’historien Tramor Quemeneur qui livre brièvement l’histoire des deux protagonistes, cette image d’une terrible douceur est l’une des dix-neuf images d’archives réunies dans le livre collectif Algérie. La guerre prise de vues , avec l’objectif de « renouveler le regard » sur le conflit plus de soixante ans après son terme, résume Sébastien Ledoux , qui en a codirigé la publication avec Marie Chominot .

Spécialiste des pratiques et des usages de la photographie pendant la guerre d’indépendance algérienne, Marie Chominot figure naturellement parmi celles et ceux invités à sélectionner et analyser une image significative de leur recherche, en expliquant la manière dont ils ou elles l’ont découverte.

Ces images reflètent l’historiographie française des années 1990, quand les archives, notamment de la répression, ont commencé à s’ouvrir jusqu'aux doctorants d'aujourd'hui. « Au carrefour des histoires sociale, culturelle et politique, chacun de ces gros plans, regroupés en quatre grands chapitres, révèle soit un sujet méconnu, soit un angle inédit d’investigation, poursuit Sébastien Ledoux. Ils reflètent l’historiographie française des années 1990, quand les archives, notamment de la répression, ont commencé à s’ouvrir jusqu'aux doctorants d'aujourd'hui. »

Sont par exemple évoqués, en France, des thèmes aussi divers que le théâtre pratiqué à la prison marseillaise des Baumettes par les détenus algériens, la transmission mémorielle au sein de familles de rapatriés, le meurtre « politique », à Saint-Claude, commis par un travailleur immigré guillotiné en 1959 ; et en Algérie, la compétition cycliste en temps de guerre, la recherche des disparus arrêtés par les Français lors des rafles de « la bataille d’Alger », en 1957, ou les « camps de regroupement » dans lesquels fut parquée la population musulmane – jusqu’à 2 millions de personnes en huit ans de guerre.

Portrait de famille au maquis

À l’opposé d’une illustration de « beau livre », ces photos puissamment évocatrices sont majoritairement issues de fonds privés, parfois d’une coupure de presse et même d’une carte postale éditée par l’armée française. Elles constituent à la fois l’origine et le centre de chacune des histoires racontées. Le livre s’ouvre ainsi sur le saisissant portrait de la famille Kitouni, que le père, Abdelmalek, combattant de l’Armée de libération nationale (ALN) qui sera tué un an et demi plus tard, fit réaliser en 1956 par un camarade anonyme de clandestinité, en violation des règles de l’ALN, après avoir réuni autour de lui son épouse et leurs quatre enfants. Ces derniers l’ont transmis à Marie Chominot lorsqu’elle effectuait son travail de thèse en Algérie. Elle le met en regard avec des photos antérieures de la famille, prises en temps de paix, mais aussi le célèbre portrait de groupe des chefs historiques du Front de libération national (FLN), qui posent dans un studio algérois le 24 octobre 1954, une semaine avant le déclenchement de l’insurrection.

« Objet de recherche relativement neuf en histoire, la photo constitue une archive à part entière, dont la richesse reste encore beaucoup trop ignorée. C’est aussi un enjeu d’éducation à l’image, fondamentale dans une société où celle-ci est omniprésente », estime Sébastien Ledoux. Conçu comme un « kaléidoscope », le livre déroule en visages et en mots des fragments de vies ordinaires, algériennes et françaises, que la guerre a changées à jamais : civils et militaires de tous bords et de toutes conditions, hommes, femmes et enfants relégués dans l’ombre de « l’histoire par le haut, tissée par le pouvoir », selon la définition qu’en donne Michèle Baussant dans l’article que lui ont inspiré les diapositives de manifestations monstres à Alger au printemps 1958, conservées par une tante et un oncle « rapatriés » à Marseille. Privilégiant au contraire « l’histoire par le bas », qui fait une place « aux affects et aux sensibilités », le livre témoigne aussi de la subjectivité de chaque autrice et auteur qui se donnent à voir « dans leur atelier, à travers leur itinéraire de recherche », souligne encore Sébastien Ledoux.

Les images manquantes

S’ils transmettent une vision forcément parcellaire du conflit, ces points de vue démultipliés déconstruisent certains des clichés inscrits dans nos imaginaires, comme autant de fenêtres ouvertes sur une histoire collective toujours en train de s’écrire. D’abord en renversant la perspective pour donner voix et corps au récit algérien et rappeler avec force la nature coloniale de cette guerre, de la brutalité de la « pacification » à celle qui accueillit en France la majorité des harkis et leurs familles, sans oublier la pratique « banalisée » de la torture au sein de l’armée française, abordée frontalement par Raphaëlle Branche . Montrant par défaut combien le sujet, auquel elle a consacré une thèse de référence en 2001 reste politiquement brûlant, bien que dénoncé dès 1957 en France, elle consacre son article à six « scènes de torture ordinaire » photographiées à la même époque en Kabylie par un reporter dont elle préserve l’anonymat et qui, disparu depuis, a confié ses images à la Bibliothèque nationale en 2004.

La chercheuse a choisi de nous confronter à leurs cadres vides puisque malgré son engagement à masquer tout ce qui aurait pu contribuer à identifier les acteurs de ces scènes, elle s’est vu refuser l’autorisation de les publier par les ayants droit. Le symptôme, suggère Sébastien Ledoux, de clivages mémoriels qui ne cessent de se réactiver dans le débat politique français. ♦

À lire

Algérie. La guerre prise de vues, Marie Chominot et Sébastien Ledoux (dir.), CNRS Editions, septembre 2024, 272 p.