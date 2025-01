Quand les nazis triomphaient

80 ans après la libération d’Auschwitz et à l’occasion de la publication du livre « Le Monde nazi », l’historien Christian Ingrao s’interroge sur l’essor du national-socialisme et son acceptation par la société allemande.

Ce vendredi 13 décembre, cela fait à peine une semaine que la dictature de Bachar al-Assad s’est écroulée telle un château de cartes. Fasciné, l’historien Christian Ingrao regarde s’ouvrir les portes de la prison de Saidnaya. Une sinistre presse hydraulique vient d’y être découverte. Servait-elle, comme le pensent certains observateurs, à broyer les corps des suppliciés ? Christian Ingrao s’interroge : « Mon hypothèse est qu’ils ont essayé, mais que cela ne marche pas. Cela n’est pas praticable en tant qu’outil d’élimination en masse des corps des victimes de la terreur ». Il juge possible que les positions d’Al-Jolani, le nouvel homme fort, se colorent de pragmatisme : « N’oubliez pas que l’expérience de guerre transforme les gens. » Dans sa lecture de l’actualité la plus chaude transparaît l’expérience professionnelle de celui qui, depuis trente ans, tente de regarder en face la violence extrême, rebaptisée Le Soleil noir du paroxysme, titre de son avant-dernier livre .

Bien qu’il vive à Berlin, Christian Ingrao a gardé un pied-à-terre à Paris. Il habite au cinquième étage d’un immeuble haussmannien, près de la gare de l’Est. L’entretien a lieu dans sa cuisine, autour d’une table en bois rustique recouverte d’une ardoise qui fait office de dessous de plat. L’homme, visiblement, aime les objets bruts. Né en 1970, directeur de recherche au CNRS , il porte des cheveux mi-longs et a la vivacité, la chaleur, le sens du contact de ceux qui ne pratiquent véritablement qu’un seul sport : la conversation, à coups de formules truculentes (« Faut pas se mettre des peaux de saucisson dans les yeux ») et de fréquents moulinets des bras appuyant ses démonstrations.

« Anthropologue des émotions et de la violence »

Son dernier ouvrage, Le Monde nazi, est une somme de plus de 600 pages, synthèse de 30 années de recherches sur le sujet, écrite à six mains avec ses collègues et amis Nicolas Patin et Johann Chapoutot. Les trois chercheurs ont des profils qui se complètent idéalement : Johann Chapoutot est un fin connaisseur d’histoire culturelle et intellectuelle, Nicolas Patin, un spécialiste d’histoire sociale et politique, et Christian Ingrao se définit parfois comme « anthropologue des émotions et de la violence ». « C’est un long compagnonnage intellectuel entre nous qui n’a pas commencé avec ce livre », souligne-t-il. Il ne cessera pendant l’entretien de mettre en avant le travail de ses amis « Johann et Nico ».

Depuis 80 ans, plusieurs générations de chercheurs se sont vouées à l’élucidation du nazisme. Les concepts, les méthodes, inévitablement, ont évolué. Le livre expose tous ces changements. Par exemple, la question de la place d’Hitler dans le fonctionnement quotidien du régime, que Christian Ingrao résume en quelques phrases : « Dans les années 1950, pour ceux qu’on a appelés les “intentionnalistes”, Hitler était l’alpha et l’oméga du système. Ensuite, ceux que l’on a appelés les “fonctionnalistes” ont pris le contre-pied de cette hypothèse, en désignant Hitler comme un dictateur faible, n’intervenant guère sur un système complexe, chaotique, capable de fonctionner sans lui. Aujourd’hui, la plupart des historiens reprennent les thèses des fonctionnalistes, mais en les nuançant. À chaque fois que le système avait besoin d’un arbitrage, il revenait vers Hitler. Et toujours celui-ci l’infléchissait dans le sens du pire, c’est-à-dire de la radicalisation… »

Ce n’est pas parce qu’on passe sa vie à étudier des séquences de violence que l’on aura prise sur celle qui vient. En montrant comment les nazis obtiennent l’adhésion et le consentement d’une grande partie des Allemands, le livre démonte notamment un préjugé commun sur la manière dont ils sont arrivés au pouvoir et y sont restés pendant 12 ans. « La République de Weimar n’a pas été assassinée, elle s’est suicidée. Et c’est un suicide élitaire. Les classes dirigeantes portent Hitler au pouvoir en pensant le contrôler », insiste Christian Ingrao.

Une écrasante responsabilité des élites allemandes sur laquelle Johann Chapoutot revient d'ailleurs en détail dans son ouvrage à paraître Les Irresponsables - Qui a porté Hitler au pouvoir ? .

Dans les manuels des années 1980-90, on avançait encore que les nazis s’étaient maintenus au pouvoir par leur politique économique et par la coercition. Ingrao, Chapoutot et Patin démontrent qu’en réalité, le nazisme s’impose en proposant une vision du monde globale, qui donne du sens au passé, au présent et au futur. Ingrao qualifie le nazisme de « désangoissant » : « Non seulement il donne du sens, mais il offre une exaltation propre à toute utopie. Le nazisme prend en charge l’angoisse et va vers la ferveur. »

Dans son livre Croire et détruire, les intellectuels dans la machine de guerre SS , il prend l’exemple d’Otto Ohlendorf, l’un des pires criminels SS qui, comme chef d’un Einsatzgruppe (un régiment de tuerie mobile), a reconnu le meurtre de 90 000 Juifs en Ukraine. Dans ses dernières déclarations, juste avant sa condamnation à mort, Ohlendorf relatait comment il s’était détourné des croyances traditionnelles pour rejoindre les nazis. Il expliquait que le christianisme le révulsait à cause de la contradiction entre l’homme du dimanche, qui se rend à l’église, et l’homme des autres jours de la semaine, qui ne se soucie guère de Dieu. « Dans son esprit, analyse Ingrao, adhérer au nazisme, c’était d’une certaine manière se sentir réunifié. Pour moi, c’est un texte fondamental si l’on veut comprendre la nature profonde de la croyance nazie. Tout est là… »

Cette perspective permet de comprendre l’ancrage des idées d’Hitler et de ses partisans dans la société allemande, mais aussi pourquoi la résistance au nazisme fut si peu fréquente et si peu spectaculaire : « Il fallait une force d’âme peu commune pour résister à l’attraction de ce système émotionnel. » Cette ferveur est indissociable des crimes nazis, que Christian Ingrao ne cesse de scruter depuis 30 ans.

L’origine de cette quête n’est pourtant pas à chercher dans un traumatisme familial lié à la Seconde Guerre mondiale : « J’ai passé mon enfance et mon adolescence à Clermont-Ferrand. Ma mère était prof de maths, mon père, thésard en logique. Ma famille proche ne comptait ni collaborateurs ni résistants. » Mais un numéro de la revue Historia découvert à quinze ans dans la bibliothèque de son père et consacré à la Seconde Guerre mondiale ouvre chez lui un abîme d’interrogations : « Je découvre que les SS recrutaient de jeunes intellectuels passés par l’université. Je ne comprends pas la présence de ces hommes intelligents et éduqués dans des régiments connus pour leurs actes de cruauté. »

Il fallait une force d’âme peu commune pour résister à l’attraction de ce système émotionnel. Christian Ingrao mettra plus d’une vingtaine d’années à rassembler des éléments de compréhension. Ce sera l’enjeu de sa thèse, puis du livre qui en est tiré en 2010, Croire et détruire. Il y décrit comment des docteurs en droit ou en économie vont encadrer les massacres commis par les Einsatzgruppen. « Tuer des hommes, cela fait partie de la guerre. Tuer des femmes, c’est franchir une frontière. Mais tuer des enfants, ainsi c’est basculer dans une autre dimension, souligne l’historien. Le coût psychique est énorme. Même pour des nazis convaincus. Ce sont ces intellectuels qui vont être chargés d’expliquer et de légitimer ces massacres… »

Quelles explications ces cadres SS peuvent-ils donner aux meurtres d’enfants ? « J’ai mis en évidence plusieurs argumentations. D’abord une rhétorique millénariste : pour qu’advienne le rêve nazi de colonisation à l’Est, il faut faire place nette. Une autre rhétorique, bien plus fréquente, décrit les massacres comme une réponse à la menace existentielle que représentent les juifs. Cette rhétorique de défense est également appliquée aux meurtres d’enfants. S’ils n’étaient pas tués, ils grandiraient et viendraient se venger sur les enfants allemands. À cette argumentation s’ajoute l’idée d’une déplorationFermer Fait de manifester un sentiment de compassion ou de douleur nécessaire. Ces massacres sont inéluctables, mais doivent être accomplis sans prendre de plaisir à l’atroce besogne. »

« Une volonté de déculpabilisation »

Comment appréhender la violence quand elle repousse toutes les limites ? Comment en faire un objet d’histoire ? Christian Ingrao s’inscrit dans la filiation des travaux de Stéphane Audouin-Rouzeau (qu’il appelle « mon maître ») sur la violence des combattants de la Première Guerre mondiale, d’Alphonse Dupront, spécialiste de la Croisade, et de Denis Crouzet, historien des guerres de Religion. « Beaucoup d’historiens, devant les massacres, ont détourné les yeux, relève-t-il. À l’inverse, Denis Crouzet nous montre comment appréhender une pendaison ou une fusillade. Il faut regarder ces crimes comme si quelqu’un nous parlait. La violence reste un langage. »

Par exemple, le fait de tuer au moyen d’un peloton d’exécution, procédant par un tir en salve nourrie sur ordre du commandant, est signifiant : « Il s’agit de donner au massacre les apparences d’une justice militaire, même sommaire. On met les victimes à distance. On collectivise les assassinats. On tente de déguiser la violence en exécution “selon les règles”, dans une volonté de déculpabilisation. Évidemment, cela ne marche pas pour des massacres de masse, comme Babi Yar , en septembre 1941, où 15 000 personnes sont assassinées le premier jour et 33 711 en deux jours. »

Après Croire et détruire, Christian Ingrao a intégré d’autres approches – de la violence extrême à son appareil de justification. Par exemple, la psychanalyse, qu’il utilise avec mesure : « Ce dont il faut se garder absolument, c’est de poser des diagnostics désincarnés sur des individus, par exemple en les qualifiant hâtivement de pervers sans enquête et sans entretien clinique. Mais la psychanalyse peut être utile pour déchiffrer certains mécanismes comme le déni, le refoulement, la dissociation, que l’on retrouve si souvent chez les anciens assassins. »

L’animalisation des victimes

Pour déchiffrer cette violence paroxystique, la collaboration avec d’autres spécialistes des génocides s’est révélée particulièrement féconde : « Dans le vocabulaire employé par les Einsatzgruppen, on repère un imaginaire d’animalisation des juifs. Dans un premier temps, cela prend la forme de la proie que l’on chasse. Puis, graduellement, jusqu’en décembre 1941, celle du bétail que l’on abat. En travaillant avec des historiens spécialistes de massacres contemporains, par exemple au Rwanda, je me suis aperçu que l’animalisation des victimes, sous différentes modalités, se retrouve dans pratiquement tous les génocides. »

Après tout ce travail et ces multitudes d’approches, le « soleil noir du nazisme » a-t-il perdu de sa brûlante opacité ? Christian Ingrao marque un silence, tire à deux mains ses cheveux en arrière, geste familier chez lui, et concède : « Oui… en partie ». Certaines hypothèses relèvent de convictions ou d’intuitions difficiles à établir scientifiquement. Par exemple, celle que tout se noue, pour beaucoup de SS, dans une enfance marquée par l’expérience de la Première Guerre mondiale.

Pour cerner ce mystère, Christian Ingrao s’est livré à une expérience de pensée. En 2015, dans un texte de fiction, il a imaginé les derniers instants d’un haut responsable SS, Hermann Behrends, exécuté par pendaison en 1948 pour sa responsabilité dans les massacres de plusieurs dizaines de milliers de personnes en Serbie : « Avant que la trappe ne s’ouvre, il revoit sa vie. Ce texte m’a permis de résumer en cinq lignes mes hypothèses sur l’enfance de certains criminels nazis. J’imagine une enfance pas forcément pathologique, mais traumatisée. C’est une intuition, presque une certitude. Je n’ai pas les documents pour le prouver. Écrire ce court texte, que je n'ai pas souhaité publier, m’a délivré de cette frustration… mais je n’envisage pas de lui donner de suite. »

Convictions européennes

Depuis quelques années, Christian Ingrao est consulté à chaque fois que la société fait face à des violences extrêmes, comme lors des attentats de novembre 2015. On espère de lui un diagnostic, des réponses, des solutions. Face à ces sollicitations, il se montre prudent : « Ce n’est pas parce qu’on passe sa vie à étudier des séquences de violence que l’on aura prise sur celle qui vient. Alors, j’essaie, dans la mesure du possible, de limiter mes interventions dans les médias à des points de spécialité. »

La République de Weimar n’a pas été assassinée, elle s’est suicidée. Et c’est un suicide élitaire. Les classes dirigeantes portent Hitler au pouvoir en pensant le contrôler. S’il ne dissimule pas son penchant à gauche, à la différence de Johann Chapoutot, il se refuse à entrer dans l’arène politique médiatique : « Depuis une quinzaine d’années, l’hégémonie culturelle a progressivement basculé à droite, et même à l’extrême-droite. À quoi bon se battre contre une lame de fond quand on dispose seulement d’une petite cuiller ? » On sent pourtant que cette relative abstention lui pèse parfois, et que sa position sur le sujet n’est pas définitive.

En 2017, il a publié un texte où s’affichent clairement ses convictions européennes, Europe, asile, avenir . Par-dessus tout, Christian Ingrao refuse d’endosser le costume de Cassandre. Une expérience l’a marqué pour la vie : « En juillet 1995, je passe mon dernier oral d’agrégation, après plusieurs années de travail sur les violences nazies à l’Est. Au même moment, à Srebrenica, les Serbes séparent les hommes des femmes et des enfants, avant de les massacrer. Cela m’a vacciné à jamais contre l’aspect dérisoire des incantations. Quand on dit “No pasarán”, c’est généralement que le fascisme est déjà passé. »

« La poésie est vitale pour moi »

Éprouve-t-il parfois le besoin de se distancier d’un sujet d’études aussi chargé d’affects ? La famille a pu servir de rempart, concède-t-il : « Quand je travaillais sur ma thèse et que je rentrais chez moi, la tête envahie par des documents insoutenables, j’appréciais que mes enfants aient besoin de moi, immédiatement, et sans me ménager. Cela m’extrayait de mon travail. » La poésie lui offre une autre coupure. Christian Ingrao est un amoureux des mots : « Je lis René Char, Yves Bonnefoy… Ou encore des poètes contemporains comme Michaël Batalla, devenu un ami. La poésie est vitale pour moi. »

L’historien se prépare à nouveau du thé. Puis la conversation reprend sur la Syrie. Ce matin-là, le sujet l’obsède. On vient de découvrir dans la prison de Saidnaya des enfants qui n’avaient jamais vu la lumière du jour. « De telles enfances sont bien plus abîmées que celles des futurs SS au cours de la Première Guerre mondiale. Que vont-ils devenir ? »

Ingrao a toutefois l’humilité et le bon sens de ne pas se présenter en Cariatide ployant sous le fardeau des tragédies humaines : « Certes, il y a un coût psychique dans mon domaine de recherches. Mais ce n’est pas la mine et ses wagonnets. Et ce n’est pas non plus être astreint à un bullshit job. Je ne me vois d’ailleurs pas travailler sur des sujets de moindre intensité. » Il consacre en ce moment une partie de son temps libre à scénariser son livre sur la brigade Dirlewanger , unité célèbre pour ses exactions sur le front de l’Est. Les soleils noirs ne se couchent jamais. ♦

