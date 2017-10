Michel Jouvet, l’explorateur du sommeil

Médaille d’or du CNRS en 1989, le neurobiologiste Michel Jouvet est décédé le 3 octobre 2017. Il a mené des recherches fondatrices sur le sommeil et découvert notamment le sommeil paradoxal.

Le Pr Michel Jouvet vient de s’éteindre à l’âge de 91 ans. Avec lui, la France perd l’une des personnalités les plus marquantes de la neurophysiologie du XXe siècle. Michel Jouvet a eu une formation initiale en médecine à Paris. Lors de son internat en neurologie à Lyon, il découvre la recherche en neurophysiologie et inaugure avec sa première publication en 1952 une carrière des plus fécondes (plus de 460 publications originales).

De retour à Lyon en 1955 après un stage aux États-Unis, il s’aperçoit qu’aux différentes phases de sommeil décrites jusqu’alors, il faut en ajouter une nouvelle, très différente de tout ce qui était connu. Cette phase de sommeil est caractérisée par une intense activité corticale qui ressemble à celles enregistrées pendant l'éveil. Il vient de découvrir le sommeil paradoxal. Cette phase de sommeil est aussi caractérisée par des centaines de mouvements des yeux alors que le reste du corps est atone.

Professeur à l’université Claude-Bernard de Lyon, dans le cadre de l’unité Inserm qu’il a longtemps dirigée, Michel Jouvet et son équipe décryptent les mécanismes neuropharmacologiques et les régions cérébrales impliqués dans les phases du sommeil. Ils identifient la structure cérébrale impliquée dans l’atonie musculaire. Une lésion de cette structure provoque des mouvements semblables à ceux produits pendant les périodes d’éveil. Sur cette base, il postule que le sommeil paradoxal correspond aux rêves dont on se souvient. Ce n’est que récemment que ses intuitions ont été confirmées avec la découverte que le sommeil paradoxal est aussi un des moments clés de la consolidation de nos souvenirs en rejouant les actions de la phase d’éveil précédente.

Rares sont les neuroscientifiques français qui ont autant marqué l’histoire de la biologie. Le rayonnement mondial de ses travaux qui ont permis des progrès décisifs dans la compréhension du sommeil et de sa pathologie a valu à Michel Jouvet des distinctions prestigieuses, dont la médaille d’or du CNRS en 1989. Il était membre de l’Académie des sciences et de l’Academia Europea.

