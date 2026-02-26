Donner du sens à la science
Les laboratoires de l’alimentation

Paru le 26.02.2026
Vivant
Sociétés

Les laboratoires de l’alimentation

Bien plus qu’un simple besoin physiologique, l’alimentation touche autant à la santé, à l’environnement et au plaisir qu’elle est un phénomène social, culturel et économique.

Édito par La rédaction

Bien plus qu’une simple nécessité physiologique, l’alimentation touche autant à la santé, à l’environnement et au plaisir qu’elle est un phénomène social, culturel et économique. Des desserts de la haute Antiquité mésopotamienne à la disparition de nos fromages, de la découverte de notre microbiote intestinal aux recommandations du Nutri-score, ce dossier vous propose d’explorer les multiples dimensions de ce que la science peut nous apprendre sur notre rapport à la nourriture, la cuisine ou la faim.

Article
Manger sain, d’Hippocrate au Nutri-score
Au Moyen Âge, le sucre était gratifié de vertus thérapeutiques, tandis que le melon a longtemps été considéré comme dangereux ! Le médiéviste Bruno Laurioux, spécialiste de l’alimentation, raconte l’inlassable...
Tableau de Pieter Brueghel l’Ancien, « Les Moissonneurs »
Article
Comment le cerveau gère notre appétit
De la faim à la satiété, du plaisir à l’addiction en passant par l’écœurement : par quels mécanismes notre cerveau...
Vidéo
Addiction: l'autre poudre blanche

Le sucre serait-il aussi addictif que la cocaïne ? C'est ce que semblent montrer les expériences de Serge Ahmed et...

Article
Le roquefort et le camembert en voie d'extinction ?
Les fromages hébergent une multitude de micro-organismes capables de transformer le lait. Sélectionnés par l’humain, ces ferments ne sont pas épargnés par les standards de l’industrie agroalimentaire, au point...
Article
Microbiote: des bactéries qui nous veulent du bien
Il pèse entre un et cinq kilos, vit dans vos intestins et se nourrit de ce que vous avalez. Mais loin de vous être hostile, le microbiote est votre indispensable allié.
Article
Votre cuisine est pleine de maths
Mélanger une pâte à gâteau, réussir une recette de cuisine ou découper une bûche de Noël. Ces scènes du quotidien en...
Point de vue
Le fructose, un additif problématique?
Tandis que le sucre est soupçonné de jouer un rôle dans l’épidémie d’obésité, des chercheurs dénoncent les dangers de l...
Blog
Quel est l’impact du confinement sur le système alimentaire ?
Davantage de produits frais et locaux, cuisine maison, reconfiguration des circuits d’approvisionnement… le confinement a des effets majeurs sur la production et les comportements alimentaires. Et ces effets...
Une femme livre des légumes à un couple âgé ; ils portent des masques anti covid
Vidéo
Les fromages en péril ?

Camembert, brie, roquefort... Certains de nos fleurons nationaux pourraient-ils être amenés à disparaître ? En cause, une pression de sélection de plus en plus forte exercée sur les souches de moisissures...

Article
Les pouvoirs méconnus du microbiote, peuple de nos intestins
Avec ses 100 000 milliards de bactéries, virus et autres micro-organismes, notre microbiote intestinal n’est pas...
Article
La langue électronique plus forte que nos papilles ?
Des chercheurs ont mis au point une langue artificielle capable de différencier les liquides selon leur composition....
Article
Comprendre les ressorts du changement alimentaire
La campagne du Lundi vert, qui incite à ne manger ni viande ni poisson le lundi, sert aussi de cadre à un programme de recherche. Son objectif: étudier les effets d’une campagne nationale sur l'...
étal de légumes sur un marché à Rennes
Audio
Comment le microbiote influe sur notre santé
100 000 milliards : c’est le nombre de bactéries présentes dans notre tube digestif ! En plus de nous aider à digérer les aliments, le microbiote intestinal et les nombreuses molécules qu’il produit jouent un...
Blog
À la table des anciens Mésopotamiens
Des chercheurs des universités de Yale et de Harvard ont cuisiné trois ragoûts babyloniens dont les recettes sont...
Blog
Sécurité sanitaire des aliments : physiciens et biologistes alliés pour venir à bout des bactéries
La mécanique des fluides et la microbiologie au service de la sécurité alimentaire.
Blog
Mangeait-on du cochon en Mésopotamie ?
Le cochon domestiqué était élevé pour sa viande et sa graisse, mais reste à savoir pourquoi sa consommation a été par le suite interdite par la Bible et le Coran.
Une laie et ses marcassins cachés dans les roseaux. © The Trustees of the British Museum
Six moules de cuisine, Mari (Syrie), palais de Zimri-Lim, XVIIIe siècle. © 2016 Musée du Louvre, distr. Grand Palais RMN / Chipault - Soligny.
Blog
Le plus populaire des desserts mésopotamiens
Il y a 3800 ans étaient cuisinés des gâteaux « mersum » dans le palais de Mari, sur le Moyen-Euphrate (Syrie). Mais que savons-nous de cette pâtisserie ? Et quels sont les ingrédients pour la confectionner ? 
