Les laboratoires de l’alimentation

Bien plus qu’une simple nécessité physiologique, l’alimentation touche autant à la santé, à l’environnement et au plaisir qu’elle est un phénomène social, culturel et économique. Des desserts de la haute Antiquité mésopotamienne à la disparition de nos fromages, de la découverte de notre microbiote intestinal aux recommandations du Nutri-score, ce dossier vous propose d’explorer les multiples dimensions de ce que la science peut nous apprendre sur notre rapport à la nourriture, la cuisine ou la faim.