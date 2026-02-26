Les laboratoires de l’alimentation

Vous êtes ici
Bien plus qu’une simple nécessité physiologique, l’alimentation touche autant à la santé, à l’environnement et au plaisir qu’elle est un phénomène social, culturel et économique. Des desserts de la haute Antiquité mésopotamienne à la disparition de nos fromages, de la découverte de notre microbiote intestinal aux recommandations du Nutri-score, ce dossier vous propose d’explorer les multiples dimensions de ce que la science peut nous apprendre sur notre rapport à la nourriture, la cuisine ou la faim.
Le sucre serait-il aussi addictif que la cocaïne ? C'est ce que semblent montrer les expériences de Serge Ahmed et...
Camembert, brie, roquefort... Certains de nos fleurons nationaux pourraient-ils être amenés à disparaître ? En cause, une pression de sélection de plus en plus forte exercée sur les souches de moisissures...