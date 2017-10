Le Nobel pour les ondes gravitationnelles

Le prix Nobel de physique 2017 vient d’être attribué à Rainer Weiss, Barry C. Barish et Kip S. Thorne pour leur contribution à la première détection directe des ondes gravitationnelles, au sein de la collaboration LIGO-Virgo. Redécouvrez nos articles et nos films sur cette découverte historique.