Qui sont vraiment les Roms de France ?

On estime entre 15 000 et 20 000 le nombre de Roms en France. Venus majoritairement de Roumanie et de Bulgarie, ce sont des Européens à part entière. Ils font pourtant l’objet d'une logique politique d’exclusion et de préjugés tenaces. Des chercheurs démêlent le vrai du faux dans cet article initialement paru dans le numéro 2 de la revue Carnets de science.

Depuis une quinzaine d’années, le « problème rom » est régulièrement soulevé dans les médias et les discours des hommes politiques, et pas seulement de façon rhétorique : en 2016, 76 campements roms ont été évacués par les autorités françaises selon la Ligue des droits de l’homme et près de 10 000 Roms ont dû quitter leur logement de fortune – soit deux Roms sur trois résidant sur le territoire français. En parallèle, plusieurs milliers d’obligations de quitter le territoire français (OQTF) ont été « distribuées » dans ces mêmes camps. Malgré la politique d’exclusion mise en œuvre depuis la fin des années 1990, la population rom en France reste stable d’année en année, entre 15 000 et 20 000 personnes réparties dans les centres urbains : Paris et sa région, Nantes, Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, etc. « On est très loin de l’invasion fantasmée par certains, souligne l’anthropologue Alain Reyniers, directeur scientifique de la revue Études tsiganes. Pourtant, nos sociétés se montrent extrêmement dures à l’égard des Roms : elles les voient comme une masse de gens – ce que les chiffres démentent –, leur prêtent toutes sortes de comportements (voleurs, asociaux, fainéants…) et des intentions d’installation durable qui ne correspondent à aucune réalité, puisque la plupart d’entre eux sont seulement ici pour travailler quelques mois ou quelques années. » Alors, qui sont vraiment les Roms, et pourquoi tant de haine ?

Un problème de définition

Le premier problème auquel se heurtent les chercheurs est en réalité une question de définition. « Rom », au sens large, est un terme générique qui désigne les lointains descendants d’une population ayant quitté l’Inde du Nord il y a plus de mille ans et dont la langue, le romanès, est apparentée au hindi. Plusieurs déplacements successifs à travers l’Europe ont cependant « éclaté » cette population originelle en de multiples groupes, et il n’y a plus grand-chose de commun entre les Manouches et les Gitans – installés en France et en Espagne depuis le début du XVe siècle –, les Tsiganes, arrivés de Roumanie après l’abolition de l’esclavage dans ce pays au milieu du XIXe siècle (pratique dont ils étaient les principales victimes), et les populations venues d’Europe orientale et des Balkans depuis l’éclatement des républiques socialistes, à la fin des années 1980. C’est pourquoi les chercheurs préfèrent parler de « Roms migrants » pour désigner les 15 000 personnes qui focalisent aujourd’hui l’attention dans l’Hexagone.

Aujourd’hui, il y a un amalgame entre les “gens du voyage” – qui sont citoyens français depuis des générations – et les Roms venus en majorité de Roumanie et de Bulgarie. « Aujourd’hui, il y a un amalgame entre ceux que l’on appelle les “gens du voyage” – des Manouches et Gitans pour l’essentiel, qui sont citoyens français depuis des générations – et les Roms venus en majorité de Roumanie et de Bulgarie, qui sont des ressortissants de ces deux pays », souligne Céline Bergeon, géographe au laboratoire Migrations internationales, espaces et sociétés (Migrinter). Les autorités elles-mêmes font parfois la confusion… Et la chercheuse de citer l’exemple de ces Roms migrants installés dans des caravanes sur le parking d’un supermarché de Poitiers, auxquels les gendarmes ont demandé expressément de stationner sur l’aire de la ville réservée aux gens du voyage… « Sauf qu’ils n’ont aucun droit d’y accéder ! » précise Céline Bergeon.

« La catégorie de “Tsiganes”, employée par les institutions européennes et plusieurs ONG internationales pour désigner l’ensemble de ces populations à travers le continent européen, entretient l’illusion d’une unicité ethnique et l’idée que ces populations seraient partout et de toute éternité confrontées aux mêmes problèmes : pauvreté, exclusion, discrimination… », regrette de son côté Martin Olivera, anthropologue au Laboratoire architecture, ville, urbanisme, environnement (Lavue). Les Roms eux-mêmes ne se voient pas comme un seul et unique groupe à l’échelle de l’Europe : ils sont de nationalités différentes, de religions différentes – certains sont catholiques, d’autres orthodoxes, d’autres encore évangélistes –, et sont loin de parler tous le romanès. « En Roumanie, leur situation est d’ailleurs plus contrastée qu’on veut bien le dire ici, complète Alain Reyniers. Il y a une petite bourgeoisie rom dont personne ne parle, des gens intégrés, des avocats, et des gens qui vivent dans une grande pauvreté ; il y a des groupes traditionalistes où les femmes portent jupes colorées et fichus, et d’autres très modernes… »

Une migration plus économique que politique

L’émigration rom actuelle vers l’Europe de l’Ouest et la France a débuté à la fin des années 1980, et s’est accélérée après la chute du Mur de Berlin : issus d’abord de Yougoslavie, puis de Hongrie et de Pologne, les flux migratoires sont devenus majoritairement roumains et bulgares dans les années 1990. « Même si les régimes socialistes percevaient les Roms comme anachroniques, bon gré mal gré, ils leur ont assuré l’accès au travail, à l’école et à la santé. En revanche, ces derniers ont subi de plein fouet l’effondrement du système socialiste », explique Alain Reyniers. À Bistrita, en Transylvanie (nord de la Roumanie), certains Roms se retrouvent ainsi confrontés à un problème d’habitat ubuesque : ils vivent depuis quarante ans dans des maisons sur lesquelles ils n’ont plus aucun droit. « Ils ont été installés là par le régime communiste dans les années 1960-1970, souvent à la suite de spoliations, mais la transmission des droits fonciers ne s’est pas faite après la chute du Mur, explique Grégoire Cousin, juriste spécialiste de la question rom à la Maison des sciences de l’homme à Paris. Aujourd’hui, ils sont à la merci des politiques locales et le maire peut décider à tout moment de raser le quartier. »

La montée de l’ultranationalisme dans ces pays n’a pas facilité la situation des populations roms. « C’est en Roumanie que la population rom est estimée la plus nombreuse en Europe, avec 600 000 à 2,5 millions de personnes selon les critères utilisés et, dans l’imaginaire collectif, les Tsiganes symbolisent tout ce que la Roumanie ne veut plus être : un pays rural, féodal, marqué par des influences orientales », explique Martin Olivera. « La Roumanie dans son ensemble reste marquée par les stigmates d’une société post-esclavagiste qui, malgré ce lourd héritage, n’a jamais mis en place d’action positive de rattrapage ou de bienveillance à l’égard des Roms », complète Grégoire Cousin. Mais si le sentiment anti-Tsiganes est omniprésent en Roumanie comme dans d’autres pays de la région, pour les chercheurs, il est délicat de parler de violations des droits stricto sensu. « En milieu rural notamment, village par village, Roumains, Roms et parfois Hongrois de la minorité hongroise vivent côte à côte sans heurts majeurs », souligne ainsi Martin Olivera.

Dans les faits, le départ des Roms vers l’Europe de l’Ouest se fait avant tout pour des raisons économiques, à l’instar des millions de Roumains qui ont quitté leur pays ces vingt dernières années. Le taux d’émigration des Roms n’est d’ailleurs guère différent du taux global en Roumanie, soit 20% de la population environ. « Les Roms de Roumanie sont pauvres mais guère plus que leurs voisins, analyse Martin Olivera. Beaucoup sont même propriétaires de leur petite maison. Ils émigrent car ils veulent améliorer leur situation et celles de leurs enfants : reconstruire leur maison, changer de quartier, de village, de ville, avoir un magasin ou une petite affaire… L’immense majorité des Roms migrants réinvestit l’essentiel de ses revenus “au pays”. »

Les bidonvilles roms, une exception française

La France n’est pas la destination privilégiée des Roms migrants qui lui préfèrent l’Espagne et l’Italie, pour les activités agricoles, ou encore l’Allemagne. « En 2008-2010, il y avait entre 800 000 et 1 million de Roumains (Roms compris) dans chacun de ces pays, quand en France on les estimait à moins de 200 000 », relève Martin Olivera. Pourtant, les Roms sont nettement plus « visibles » dans l’Hexagone que chez nos voisins – ce qui ne manque pas de renforcer le sentiment d’intolérance à leur égard. « En France, en raison de la crise du logement mais aussi d’une réelle discrimination dans l’accès à l’habitat, les migrants précaires d’origine européenne, qu’ils soient roms ou non, se retrouvent obligés d’habiter en bidonville, explique l’anthropologue. Ce n’est pas le cas en Espagne, par exemple, où une majorité de Roms arrivent à se loger dans le parc immobilier classique ou plus informel (sous-location, squat…). »

On dénombre quatre cents « campements illicites » dans l’Hexagone, selon la terminologie officielle, dont les deux tiers se trouvent en région parisienne. Coincés près des voies ferrées ou sous des bretelles routières, ces bidonvilles faits de baraques en matériaux de récupération ou de vieilles caravanes offrent chaque jour une vue de désolation à des milliers d’automobilistes et de passagers des transports en commun… « Malgré les apparences, ces bidonvilles – surtout s’ils sont durables – sont moins miséreux qu’on les imagine vus de loin, nuance Martin Olivera. Certaines habitations sont même dotées de véranda avec double vitrage, comme le montrait bien Stella, le film de Vanina Vignal tourné en 2007 dans le bidonville du Hanul, à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. »

Fermé en 2010 après dix années d’existence, le Hanul reste cependant une exception. Les évacuations régulières sont en effet la norme et certaines personnes peuvent se retrouver expulsées plusieurs fois au cours de la même année, ce qui ne fait que déplacer le problème, selon les chercheurs. Malgré la circulaire de 2012, qui demande d’effectuer un « diagnostic social et économique » avant chaque démantèlement de camp, l’immense majorité des expulsions en Île-de-France se font aujourd’hui sans proposition de relogement. Les familles n’ont par conséquent d’autre choix que de reconstruire un bidonville quelques kilomètres plus loin. « C’est préjudiciable aux enfants qui étaient scolarisés dans les écoles voisines, regrette Martin Olivera, et cela donne l’impression d’un afflux continu de migrants. » Ces expulsions font aussi des victimes collatérales, certains couples avec enfants se retrouvant à la rue et dans l’obligation de faire appel au Samu social. « Ils sont sur la bascule du 115 et font des allers-retours entre les hôtels des quartiers d’affaires le week-end et les hôtels de tourisme la semaine, raconte Grégoire Voisin. Faute de chambres disponibles, il n’est pas rare que ces familles doivent passer une à deux nuits par semaine dans la rue. »

Si les chercheurs remettent en question l’efficacité des évacuations pratiquées depuis quinze ans, ils s’interrogent aussi sur leur base légale. « Dans un premier temps, ce sont les juges saisis directement par les propriétaires de ces terrains situés en zone périurbaine – généralement des organismes publics ou parapublics – qui ordonnaient ces évacuations au motif du respect de la propriété privée, détaille Grégoire Cousin. Ces dernières années, néanmoins, la justice a eu tendance à opposer le droit à la vie privée et familiale au strict respect de la propriété privée… » La majorité des expulsions de bidonvilles sont désormais prononcées par les maires des communes concernées. « Les édiles mobilisent pour cela un article du Code général des collectivités territoriales les autorisant à pratiquer des expulsions dans les cas de “menace grave et imminente à l’ordre public”. » Une interprétation de l’« ordre public » qui fait aujourd’hui débat.

Biffins, ferrailleurs ou intérimaires...

Les Roms migrants qui vivent dans l’Hexagone y viennent avant tout pour travailler, quelques mois ou quelques années. Si la mendicité, pratiquée surtout par les femmes, ou encore la musique dans le métro, font partie de leurs activités les plus visibles, ce sont loin d’être les seules. « Certains Roms sont biffins – ils récupèrent ce qui peut l’être dans les poubelles des quartiers aisés et monnayent ces objets sur le marché aux puces, détaille Céline Bergeon. La ferraille qu’ils ramassent et revendent aux ferrailleurs est une autre niche économique assez répandue. Ces personnes souvent peu qualifiées font aussi des boulots d’intérim, dans les abattoirs par exemple ou dans les activités de ménage… » Avec une spécificité forte : les revenus issus de ces activités sont redistribués au sein de la famille. « On parle ici d’un modèle très différent de la famille nucléaire à l’occidentale, précise Céline Bergeon. Une famille rom s’apparente davantage à une “maisonnée”, au sein de laquelle vivent plusieurs familles nucléaires, frères, sœurs, cousins, parfois avec les grands-parents, ce qui peut représenter jusqu’à vingt ou vingt-cinq personnes. »

Autant le dire tout de suite : ces « réseaux familiaux », bien réels, n’ont rien à voir avec les supposés réseaux criminels des bidonvilles roms. « Les activités criminelles concernent très peu de gens, assure Grégoire Cousin, à moins de considérer que la mendicité est un délit, évidemment. Certes, il y a eu des cas de vol ou de prostitution motivés par le remboursement de dettes prohibitives contractées en Roumanie – c’est le système de la “kamata”, qui voit les taux d’intérêt doubler tous les mois –, et bien sûr tous les Parisiens connaissent les “fausses sourdes-muettes”, ce groupe de jeunes filles en rupture avec leur famille qui fait signer des pétitions aux touristes pour mieux les détrousser, mais rien qui ressemble de près ou de loin à des réseaux organisés, comme certains les fantasment. » En réalité, les activités économiques des Roms migrants sont en grande partie tributaires des politiques migratoires à l’égard de leurs pays d’origine : la Roumanie et la Bulgarie. S’ils sont aujourd’hui membres à part entière de l’Union européenne, ces deux pays d’Europe orientale ont en effet suivi un parcours d’intégration long et progressif…

Les Roms, des Européens aux droits limités

Dès l’ouverture des négociations de l’Union européenne avec la Roumanie et la Bulgarie en 2002, les ressortissants de ces deux pays ont pu circuler librement dans l’espace Schengen, mais comme touristes seulement. « Ils n’avaient pas le droit de s’installer plus de trois mois ou de travailler, explique Grégoire Cousin. C’est ce qui a justifié pas mal de reconduites à la frontière de personnes roms, au motif qu’elles étaient de faux touristes. » En 2007, la Roumanie et la Bulgarie ont intégré officiellement l’Union européenne, mais le sort de leurs travailleurs, Roms ou non, n’a pas connu d’évolution majeure. Inquiets de voir débarquer une masse de travailleurs non qualifiés, plusieurs pays européens dont la France ont en effet décidé de mettre en place des « mesures transitoires » les excluant de facto du marché du travail : seules quelques dizaines de professions « en tension », dûment listées (informaticien, aide-soignant, cuisinier, poissonnier, médecin ou mannequin…), leur étaient en effet accessibles.

D’où un véritable cercle vicieux : « Sans possibilité de travailler légalement, les Roms ont été cantonnés à l’économie grise, ce qui a permis de poursuivre la politique d’expulsion à leur égard au motif qu’ils ne pouvaient justifier de revenus suffisants pour rester sur le territoire français et qu’ils risquaient de devenir une charge pour la société française », indique Grégoire Cousin. Une situation dont les chercheurs ne manquent pas de relever l’absurdité : depuis 2007, et l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l’Union européenne, les Roms ressortissants de ces pays sont devenus des citoyens européens (en théorie) comme les autres et ont le droit de circuler librement dans toute l’Europe ; les obligations de quitter le territoire français (OQTF) que les forces de l’ordre continuent de leur distribuer « tombent » donc sitôt la frontière française franchie. « La plupart des Roms frappés d’une OQTF passent quelques jours au pays et reviennent en France, d’autres choisissent de faire des allers-retours entre les deux pays pour échapper à ces expulsions », précise Céline Bergeon.

La fin des mesures transitoires, effective depuis janvier 2014, commence à faire bouger les lignes : désormais, il n’est plus question de métiers réservés, et le marché du travail dans son entier est ouvert aux ressortissants roumains et bulgares. « De nombreux Roms âgés de 20 à 30 ans dégotent des boulots comme manœuvre à Rungis, chauffeur à mi-temps…, témoigne Martin Olivera. Certains trouvent des petits appartements ou des squats à deux familles et quittent le bidonville. » Si la logique institutionnelle d’exclusion reste obstinément la même, les histoires individuelles qui sont en train de s’écrire donnent aujourd’hui de vraies raisons d’être optimiste. ♦



Cet article a été initialement publié dans le numéro 2 de la revue Carnets de science.