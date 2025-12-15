Sciences : 11 livres à offrir

Géographie, astronomie, démographie, arts… Voici une sélection de livres parus récemment. Une déambulation scientifique qui vous mènera du désert d’Atacama au fin fond de l’Univers.

Science et cinéma

Révolutionnaire d’un point de vue technologique, la saga Avatar, réalisée par James Cameron, a également marqué son époque en abordant de grandes interrogations contemporaines comme la protection de l’environnement, les guerres ou la diversité culturelle. Dans son livre, l’anthropologue Perig Pitrou revient sur les réflexions que ces films suscitent, notamment concernant notre place dans l’Univers et notre rapport au vivant, afin de montrer ce que la comparaison avec les peuples rencontrés dans Avatar révèle de notre humanité et de notre manière d’habiter notre planète.

Comment habiter notre planète – Une lecture d’Avatar, Perig Pitrou, Puf, 192 pages, 15 €, novembre 2025

Arts et sciences

Du fait de leur stabilité climatique et de leur caractère inhospitalier, les déserts sont de merveilleux réservoirs à météorites. C’est pourquoi, en novembre 2024, deux artistes et un chercheur du CNRS sont partis en quête de ces pierres tombées du ciel, dans le désert d’Atacama au Chili – le plus aride du monde. Ce livre est le récit de leur rencontre, autant que celle des arts et des sciences.

Un désert, des météorites – Carnets d’Atacama, Matthieu Gounelle, Alexandra Roussopoulos, Julien Maigre, éditions Ulmer, 168 pages, 32 €, octobre 2025

Astronomie

Si l’espace est votre dada – et l’astronomie en particulier –, alors ce livre en forme de bestiaire vous est destiné. On y retrouve une flopée de corps célestes connus comme méconnus : Encelade, la lune glacée de Saturne, Io, le satellite volcanique jovien, Borisov, la comète venue d’ailleurs, ou encore TON 618, le plus gros trou noir de l’Univers… Vous saurez tout sur ces objets astronomiques fascinants.

Corps célestes insolites – Les Dernières découvertes astronomiques, Jean-Pierre Luminet, Le Cherche midi, 368 pages, 20,90 €, avril 2025

Entomologie (du futur)

France, 2499 : la Troisième Guerre mondiale éclate, la civilisation humaine s’effondre et… les invertébrés prolifèrent. Ce court livre, mêlant illustrations originales et récit de science-fiction, imagine à quoi pourraient ressembler les insectes et arthropodes de demain. Une ode à la résilience et aux métamorphoses de cette biodiversité discrète.

Les Insectes du futur, Lucas Étienne et Jean-Sébastien Steyer, Belin, 159 pages, 23 €, septembre 2025

Démographie

Avec ses 30 chapitres et près de 160 cartes, cet atlas met à jour, décrit et analyse les évolutions récentes de la population française. Fruit de la collaboration d’une vingtaine de scientifiques, l’ouvrage traite des thématiques clés (santé, fécondité, démographie, migration, ménages…) en prenant soin de fournir une vision globale systématique, augmentée de précieux zooms locaux.

Atlas de la population française, sous la direction de Yoann Doignon, CNRS Éditions, 304 pages, 32 €, octobre 2025

Mécanique et poésie

Pensé comme une biographie du poète (mais aussi peintre et sculpteur) et mécanicien Raymond Gosselin, l’ouvrage relate en même temps une tranche des arts plastiques français de la seconde moitié du XXe siècle. Ce livre richement illustré donne à voir une œuvre singulière, importante et méconnue, et restitue le temps que Raymond Gosselin traversa avec ses espérances, ses réussites et ses inévitables désillusions.

Le Poème mécanique de Raymond Gosselin – L’Art en mouvement dans le second XXe siècle, François Vatin, Gwenaële Rot, Illustria-Librairie des musées, 208 pages, 45 €, février 2025

Histoire naturelle

Elles sont biologistes, ethnologues, naturalistes, illustratrices, parcourent le monde, enseignent, étudient, archivent… et écrivent l’histoire naturelle depuis des siècles. Pourtant, les femmes sont anonymisées, reléguées au second plan, pour ne pas écorner l’image des hommes. Ce livre retrace les trajectoires de ces illustres scientifiques méconnues, à travers 6 chapitres et près de 70 portraits, et les progrès que nous leur devons.

Savanturières – Une histoire naturelle au féminin, collectif, MNHN, 304 pages, 39 €, octobre 2025

Physiologie

Voilà des millions d’années que nous marchons. Pourtant, ce n’est qu’à partir du XIXe siècle que des scientifiques ont commencé à s’intéresser au mécanisme de la marche et à le décortiquer. Dans son livre, l’historien des sciences Andreas Mayer narre les recherches ayant mené à une meilleure compréhension de la marche. Articulé en quatre parties, l’ouvrage rassemble un grand nombre de gravures et de schémas.

La Marche – Histoire d’une ­fascination savante, Andreas Mayer, Les Belles Lettres, 264 pages, 26,90 €, septembre 2025

Terre

À grand renfort de dessins et de schémas, ce nouvel opus de la collection « Tout comprendre (ou presque) » tire le portrait de notre exceptionnelle planète Terre. De façon très didactique, les deux autrices répondent à 19 questions que la plupart d’entre nous se sont déjà posées : d’où vient notre atmosphère ? Quel est l’âge de la Terre ? Peut-on anticiper l’éruption d’un volcan ? Ou encore, comment la circulation océanique régule-t-elle le climat ? Un livre destiné aux plus jeunes et indispensable aux plus curieux et curieuses d’entre nous.

Tout comprendre (ou presque) sur notre planète, Anne Brès et Claire Marc, CNRS ­Éditions, 140 pages, 19 €, novembre 2025

Sciences au féminin

Dire que les femmes aussi peuvent être savantes va aujourd’hui de soi. Pourtant, dès qu’il s’agit de citer des noms de scientifiques, ce sont des noms d’hommes qui reviennent le plus souvent. Cette ignorance – doublée d’une anonymi­sation – a été nommée « effet Matilda », en référence à Matilda Joslyn Gage, féministe et abolitionniste du XIXe siècle. Dans son ouvrage, Louis-Pascal Jacquemond rend hommage à toutes ces oubliées qui ont, depuis toujours, contribué pleinement aux découvertes scientifiques majeures. L’Effet Matilda est un livre incontournable pour qui souhaite comprendre l’histoire moderne des sciences.

L’Effet Matilda, Louis-Pascal Jacquemond (préface de Michelle Perrot), Odile Jacob, 464 pages, 21,99 €, novembre 2025

Géographie

« Ouvrage de géographes majoritairement, mais riche de nombreuses contributions d’auteurs et d’autrices d’autres disciplines, il s’adresse à toute personne souhaitant nourrir sa réflexion sur le contemporain et sa dimension géographique. Les glaneuses et glaneurs de sens trouveront certainement dans ces pages de quoi tisser de nouveaux fils du savoir pour mieux comprendre nos environnements et mieux co-habiter le monde. » (Le collectif GéoXXI).

Géographies, un dictionnaire, ouvrage coordonné par le collectif GéoXXI, CNRS Éditions, 640 pages, 39 €, octobre 2025

