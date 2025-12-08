Carnets de science #19 : la recherche propulsée par les algorithmes

Le dix-neuvième numéro de la revue est arrivé en librairie et en Relay !

Non contente d’envahir notre vie quotidienne, l’intelligence artificielle est aussi en train de s’imposer comme un puissant outil de la recherche. Dans ce nouveau Carnets de science, vous découvrirez comment elle permet de détecter des signaux faibles annonciateurs d’un séisme, de prédire la forme des macromolécules, ou encore de démontrer de nouveaux théorèmes en mathématiques.

Même si elle ne remplacera jamais les scientifiques, l’IA rend aujourd’hui possible une recherche véritablement augmentée.

Cyril Frésillon / CNRS images

Partez également à la découverte des lunes de notre Système solaire. Océans cachés sous la glace, volcans en activité, atmosphères inattendues… Grâce aux missions spatiales et à des techniques d’observation toujours plus fines, les planétologues dévoilent aujourd’hui la diversité étonnante de ces mondes.

Cyril Frésillon / CNRS images

À la croisée de la chimie et de la biologie, un nouveau domaine intrigue et interroge : la biologie miroir. Son ambition ? Recréer des cellules vivantes – des bactéries, par exemple – identiques en tout point à celles que l’on connaît, mais inversées, comme réfléchies dans un miroir. Entre curiosité scientifique et risques, cette approche soulève des questions majeures.

Cyril Frésillon / CNRS images

Découvrez aussi : les travaux de Stéphane Mallat, qui, en alliant mathématiques et informatique, a façonné des outils devenus incontournables aujourd’hui ; l’improbable conquête mondiale du piano à travers les siècles ; ou encore, les vestiges étrusques d’Aléria, en Corse. Sans oublier une exploration inédite de fours chalcolithiques irakiens vieux de sept millénaires, reconstitués pour éclairer les savoir-faire d’une proto-industrie oubliée.

Cyril Frésillon / CNRS images

https://carnetsdescience-larevue.fr/boutique/mook/carnets-de-science-19/

