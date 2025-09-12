Sections

Vous êtes ici
Accueil / Articles / Infrastructures de recherche (2) : 5 sites hors norme

Infrastructures de recherche (2) : 5 sites hors norme

Dossier
Paru le 12.09.2025
Quand la science a la tête dans les étoiles
Voir le dossier
Article
Illustration de la fusion de deux trous noirs et les ondes gravitationnelles qui se propagent vers l’extérieur
Ondes gravitationnelles : 10 ans et pleines de promesses
Article
Une petite fille malgache regarde dans un télescope l’image du Soleil
D’une astronomie populaire à l’astrophysique
Vidéo
Vue de nuit du télescope LST-1 sur fond de Voie lactée
La danse des télescopes et des rayons gamma
Vidéo
gros plan sur une plaque de verre
Numériser les plaques astronomiques
Article
champs magnétiques solaires. Image Nasa / GSFC / SDO
Couronne solaire : ses températures révèlent leur mystère
Vidéo
Illustration de la mission Ramsès qui partira en 2028 vers sa cible, l’astéroïde Apophis. © ESA-Science Office
Défense planétaire : la guerre aux astéroïdes
Article
Expériences dans l’espace : à bord du labo ISS
Article
Un neutrino éblouit l’astrophysique
Article
© Cyril Frésillon / CNRS Images
Kumiko Kotera, la reine des grandes antennes
Article
RubinObs / NSF / DOE / NOIRLab / SLAC / AURA / H. Stockebrand
Le Big Bang à portée de télescope
Article
Les enjeux bien terrestres des télescopes
Article
Illustration Nasa / ESA L. Hustak (STScI)
Ces étoiles qui explosent sans disparaître
Article
Astrochimie, dans les cuisines cosmiques
Article
À la poursuite des cataclysmes cosmiques
Article
Un satellite à l’affût des sursauts de l’Univers
Article
Mont-Saint-Michel © GLAZ / Mathieu Rivrin / Hemis.fr
Un vent de tempête solaire souffle sur la Terre
Article
Image Nasa / Jet Propulsion Laboratory-Caltech
Planète 9, y es-tu ?
Article
Premier contact, 2016 © 21 Laps entertainment / FilmNation Entertainment / Lava Bear Films / Xenolinguistics / Collection ChristopheL
Comment s’adresser aux extraterrestres ?
Diaporama
Photo Jacqueline Ramseyer Orrell / SLAC National Accelerator Laboratory
LSST : la plus grande caméra numérique jamais conçue !
Article
W. M. Keck Observatory
L’archéologie devient galactique
Article
Aux origines du modèle standard
Article
© sakkmesterke / stock.adobe.com
Voici venu le temps des trous blancs
Article
Quand la recherche fait parler les astéroïdes
Article
© Volker Springel / Max Planck Institute for Astrophysics
Euclid, l’énergie noire en ligne de mire
Blog
Le projet COMETOR a démarré peu avant 2010 avec la découverte d’une nouvelle famille de micrométéorites ultracarbonées (UCAMMs)
Aux origines de la poussière cométaire
Article
Trouble dans la cosmologie
Article
Vue d'artiste des distorsions de l'espace-temps qu'induit le passage d'ondes gravitationnelles générées par un trou noir binaire supermassif. © Aurore Simonnet / NANOGrav
Ondes gravitationnelles : un nouvel âge d’or pour l’astronomie
Blog
Installé sur le Plateau de Bure dans les Alpes, Noema est le radiotélescope le plus puissant de l’hémisphère Nord
Mesurer les distances des galaxies dans l’Univers lointain
Vidéo
© CNRS Images 2022
À la chasse aux exoplanètes
Article
Les plus vieilles galaxies jamais confirmées
Article
James Webb éclaire les zones d’ombre de l’astrophysique
Article
Kitt Peak National Observatory, in Tucson, Arizona, États-Unis
Infrastructures de recherche (1) : l’épopée des géants
Article
Le lanceur Space Launch System (SLS) photographié sur sa rampe de lancement du Centre spatial Kennedy en Floride (Etats-Unis).
Artemis : vers la Lune et au-delà
Vidéo
À la recherche des aurores martiennes
Article
« Les images du James Webb Space Telescope sont extraordinaires »
Article
© Peter Jurik / stock.adobe.com
Gaia BH3 : le trou noir qui ne devrait pas exister
Vidéo
Des antennes pour observer l’Univers
Article
Objectif Jupiter
Article
Sur la planète rouge, deux rovers en quête de vie
Article
Vue d'artiste du jet de particule à l'origine du sursaut gamma GRB 221009 A
Un cataclysme cosmique exceptionnel
Article
Gaia : le catalogue galactique nouveau est arrivé
Article
Image du trou noir géant Sagittarius A* situé au centre de la Voie Lactée
La Voie lactée dévoile son trou noir
Vidéo
Les miroirs de l’espace
Article
Vue d'artiste de la fusion de deux étoiles à neutrons
Les premiers pas de l’astronomie gravitationnelle
Article
La Terre, un modèle unique dans l'Univers ?
Point de vue
Scène du film Interstellar
Le paradoxe de Fermi et les extraterrestres invisibles
Diaporama
Aleph © 1996 Cern
Les titans du Cern
Article
Kitt Peak National Observatory, in Tucson, Arizona, États-Unis
Infrastructures de recherche (1) : l’épopée des géants
Article
Aux origines du modèle standard
Article
Vers un nouveau continent de la physique ?
Article
Fabiola Gianotti nous ouvre les portes du Cern
Article
Du quark à l’Univers, la physique d’un infini à l’autre
Point de vue
Le Conseil provisoire du CERN
Le Cern, quelle histoire !
Article
Quel successeur pour le LHC ?
Article
Ces dates méconnues qui racontent l’Europe (4/4)
Article
Au Cern, les scientifiques reprennent l’exploration des origines de l’Univers
Vidéo
Visuel du film "Le CERN, l'auberge espagnole de Cédric Klapisch"
Cédric Klapisch, du Cern à «L’Auberge espagnole»
Point de vue
Comment le premier site web français a vu le jour au CNRS
Article
LHC : dix ans après, l’aventure continue !
Article
VLT
Des instruments taille XXL
Article
Schéma des améliorations apportées au LHC
Redémarrage du LHC : vers une nouvelle physique ?
Vous êtes ici
Accueil / Articles / Infrastructures de recherche (2) : 5 sites hors norme
Matière
Univers
Physique
-A +A
article

Infrastructures de recherche (2) : 5 sites hors norme

21.01.2026, par
Mehdi Harmi
Temps de lecture : 6 minutes
La sphère interne de Juno en construction, et on voit des ouvriers au travail
Juno renferme une sphère remplie de 20 000 tonnes d’un liquide qui doit émettre un flash quand un neutrino y réagit.
Yuexiang Liu / IHEP – JUNO Collaboration
Taille colossale, budget imposant, collaboration internationale étendue… Ces cinq infrastructures dédiées à la physique poursuivent des objectifs scientifiques à la mesure de leur gigantisme  : pas moins que des révolutions.

Lire Infrastructures de recherche (1) : l'épopée des géants

Juno, le chasseur de neutrinos

Après 10 années de construction, l’observatoire souterrain de neutrinos de Jiangmen (Juno, pour Jiangmen Underground Neutrino Observatory), en Chine, est entré dans sa phase opérationnelle à la fin d’août 2025. Cet instrument est issu d’une collaboration internationale de plus de 700 scientifiques de 17 pays, dont des membres du CNRS.

Juno a pour mission de détecter et d’étudier sous toutes leurs coutures les neutrinos, les particules élémentaires les plus fugaces et insaisissables que l’on connaisse. Constitué d’une sphère de 35,4 mètres de diamètre enfouie à 700 mètres de profondeur, Juno vient compléter un arsenal d’observatoires dédiés à l’étude des neutrinos à travers le monde, dont KM3Net (voir ci-dessous).
 

Cern et LHC, rois de la physique des particules

Vue partielle du solénoïde compact pour muons (ou CMS) du LHC
Le solénoïde compact pour muons (CMS) identifie et mesure l’énergie et l’impulsion des particules émises par les collisions au sein du Large Hadron Collider (LHC) du Cern.
Vue partielle du solénoïde compact pour muons (ou CMS) du LHC
Le solénoïde compact pour muons (CMS) identifie et mesure l’énergie et l’impulsion des particules émises par les collisions au sein du Large Hadron Collider (LHC) du Cern.
2019-2026 CERN / Brice, Maximilien
2019-2026 CERN / Brice, Maximilien

Créée en 1954 à l’initiative de 11 pays, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ou Cern, acronyme du Conseil européen pour la recherche nucléaire qui la précéda) est un emblème de la réussite de la coopération scientifique internationale. Les scientifiques y ont découvert les bosons Z et W, en 1983, ainsi que le fameux boson de Higgs, en 2012, validant ainsi le modèle standard de la physique des particules.

Ces découvertes n’auraient pas pu avoir lieu sans les accélérateurs de particules, tel le LHC (Large Hadron Collider). Ce dernier, après plusieurs mises à niveau, a gagné en puissance et en luminosité. Mais, pour explorer encore plus loin la physique des hautes énergies, les milliers de scientifiques du Cern réfléchissent au successeur du LHC qui, pour le moment, répond au nom de Futur collisionneur circulaire (FCC). Celui-ci pourrait atteindre un diamètre de plus de 90 km, alors que le LHC ne mesure « que » 27 km.
 

KM3NeT, 200 000 capteurs sous la mer

Préparation de la mise à l’eau d’une ligne de détection de neutrinos de KM3NeT.
Préparation de la mise à l’eau d’une ligne de détection de neutrinos de KM3NeT.
Préparation de la mise à l’eau d’une ligne de détection de neutrinos de KM3NeT.
Préparation de la mise à l’eau d’une ligne de détection de neutrinos de KM3NeT.
Patrick Dumas / KM3NeT / CNRS Images
Patrick Dumas / KM3NeT / CNRS Images

Pensé et réalisé par les Européens, le réseau KM3NeT (pour Cubic Kilometre Neutrino Telescope) se compose de deux observatoires sous-marins – l’un situé au large de Toulon, l’autre, de la Sicile – dédiés à l’étude et l’observation des neutrinos. À la différence de Juno, KM3NeT est constitué de dizaines de chapelets de détection ancrés au fond de la mer Méditerranée. Ce sont ces petites sphères, bardées de photomultiplicateurs, qui seront à même de détecter le passage de neutrinos à leur proximité.

Bien que l’installation des détecteurs ne soit pas terminée, KM3NeT a déjà réussi à détecter, en février 2023 (annonce à la presse le 12 février 2025), le neutrino le plus énergétique jamais enregistré. De bon augure pour le futur !
 

Vera C. Rubin, observatoire de l’énergie noire

La plus grande caméra numérique du monde est installée à l’observatoire Vera C. Rubin.
Le LSST, la plus grande caméra numérique du monde, est installée à l’observatoire Vera C. Rubin.
La plus grande caméra numérique du monde est installée à l’observatoire Vera C. Rubin.
Le LSST, la plus grande caméra numérique du monde, est installée à l’observatoire Vera C. Rubin.
RubinObs / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint
RubinObs / NOIRLab / SLAC / NSF / DOE / AURA / B. Quint

Livré au printemps 2025, l’observatoire Vera C. Rubin a perçu ses premières lumières (premières images publiées le 25 juin). Ce télescope géant est perché à 2700 mètres d’altitude, sur une montagne du désert d’Atacama (Chili). Il est doté de trois miroirs dont l’un, le miroir primaire, dépasse 8 m de diamètre, permettant de photographier en haute définition d’énormes portions de ciel.

Même si l’observatoire Vera C. Rubin est issu d’une initiative américaine, certains de ses outils scientifiques ont été conçus par des pays tiers. Plusieurs éléments de l’appareil photonumérique LSST – le plus grand du monde –, en charge d’immortaliser le ciel chaque nuit, proviennent ainsi de laboratoires du CNRS. L’observatoire Vera C. Rubin photographiera l’intégralité du ciel austral tous les trois jours. Il a pour mission de percer les mystères de l’énergie noire et pourra même être sollicité dans l’étude de corps sombres, telle l’hypothétique Planète 9.

Ligo-Virgo-Kagra, un trio astronomique

Les deux bras de 3 km de l’interféromètre Virgo
Les deux bras de 3 km de l’interféromètre Virgo, près de Pise (Italie), traquent les ondes gravitationnelles.
Les deux bras de 3 km de l’interféromètre Virgo
Les deux bras de 3 km de l’interféromètre Virgo, près de Pise (Italie), traquent les ondes gravitationnelles.
The Virgo Collaboration CC0
The Virgo Collaboration CC0

Voilà 10 ans que les ondes gravitationnelles défraient la chronique. Grâce à la mise en service des interféromètres géants Ligo et Virgo, dans les années 2000, puis Kagra, en 2019, sur trois continents différents (Ligo aux États-Unis, Virgo en Italie, Kagra au Japon), les scientifiques sont désormais les témoins, via la perception des ondes gravitationnelles, d’un des phénomènes les plus énergétiques de l’Univers : la fusion de trous noirs.

Ces instruments permettent à la communauté scientifique mondiale de percevoir le cosmos sous un angle inédit, complémentaire des observations par les ondes électromagnétiques et les rayons cosmiques, signant ainsi l’avènement d’une nouvelle astronomie, appelée « multi-messager ». Mais la situation politique actuelle aux États-Unis pourrait compromettre le financement de certaines de ces infrastructures.

Consultez aussi
Infrastructures de recherche (1) : l'épopée des géants
Des instruments toujours plus grands (vidéo)
Les enjeux bien terrestres des télescopes