Ces recherches qui ont marqué 2016

Entre la détection inédite d’ondes gravitationnelles, la datation de la grotte de Bruniquel qui bouleverse nos connaissances sur Neandertal ou la révolution Crispr-Cas9 toujours en cours dans les laboratoires de biologie, l’année 2016 aura été animée par de nombreux temps forts, des résultats importants et l’émergence de nouvelles approches sur des sujets clés. Retour sur une année de découvertes scientifiques à travers cette sélection non exhaustive d’articles et vidéos publiés sur notre site.