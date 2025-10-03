Des mégafeux américains qui polluent jusqu’en Europe

Les incendies massifs qui brûlent chaque année des millions d’hectares de forêt en Amérique du Nord ont des répercussions de l’autre côté de l’Atlantique. Panaches de fumée et polluants divers sont observés jusque dans le ciel français, explique le spécialiste de l’atmosphère Stéphane Sauvage.

Comment les incendies massifs qui détruisent les forêts américaines peuvent-ils avoir des effets sur la qualité de notre air, ici, en France ?

Stéphane Sauvage Les mégafeux sont tellement intenses que les panaches de fumée qu’ils dégagent montent très haut dans l’atmosphère, jusqu’à une quinzaine de kilomètres d’altitude, et se retrouvent entraînés dans les circulations atmosphériques. Prenons l’exemple des mégafeux canadiens qui ont ravagé 3,2 millions d’hectares de forêts avant l’été et sur lesquels nous nous sommes tout particulièrement concentrés (le total des surfaces brûlées au Canada en 2025 se monte désormais à plus de 8 millions d’hectares, Ndlr). Les panaches chargés en aérosols, ces microparticules en suspension, ont mis quelques jours seulement à traverser l’Atlantique, et leur présence a pu être observée jusqu’à Francfort, en Allemagne.

De quelle pollution parle-t-on, plus précisément ?

S. S. Il y a deux niveaux d’observation, en réalité : dans la haute atmosphère et au sol, où les panaches finissent par retomber et ont un impact direct sur la qualité de l’air que nous respirons. Les panaches émis par les mégafeux canadiens de début juin 2025 ont été observés dans la haute atmosphère par les satellites, mais aussi par les avions de ligne équipés de capteurs du réseau Iagos (In-service Aircraft for a Global Observing System) – un réseau d’observation qui équipe une dizaine d’avions commerciaux et existe depuis 20 ans déjà.

En France, les quatre lidars dédiés à l’observation de l’atmosphère – des lasers capables de monter jusqu’à 40 km d’altitude – ont mesuré un taux de monoxyde de carbone au sol supérieur de 1,5 à 2 fois la normale. Un vol Orlando-Francfort du 9 juin a ainsi pu observer une forte élévation du monoxyde de carbone (CO) à 10 000 m d’altitude, puis entre 4 000 et 2 000 m, lors de l’atterrissage en Allemagne. En France métropolitaine, les quatre lidars dédiés à l’observation de l’atmosphère du réseau Actris (Aerosol, Clouds, and Trace Gases Research Infrastructure) - des lasers capables de monter jusqu’à 40 km d’altitude ! – ont mesuré un taux de monoxyde de carbone au sol supérieur de 1,5 à 2 fois la normale. Autres polluants observés au niveau du sol : l’acétonitrile (un gaz issu de la combustion du bois), dont la quantité a été multipliée par 1,5, et les composés carbonés issus de la combustion (suie), dont la quantité a été multipliée par 4 à 5.

Qu’en est-il du dioxyde de carbone (CO₂) ?

S. S. Les concentrations de CO₂ détectées au-dessus de la France après les incendies massifs du mois de juin sont un peu contre-intuitives. Les mesures indiquent en effet une légère baisse du taux de CO₂ au niveau des panaches, principalement due au fait qu’en fin de printemps, les arbres des forêts canadiennes sont en pleine croissance et extraient du CO₂ de l’atmosphère pour réaliser la photosynthèse… Le CO₂ émis par les incendies est ainsi partiellement compensé par l’effet « puits de carbone » de la forêt.

Cela ne doit pas faire oublier que les incendies, et notamment les incendies massifs, contribuent à l’augmentation du CO₂ dans l’atmosphère dans le temps long – du fait de la combustion, mais aussi parce qu’ils détruisent cet indispensable poumon qu’est la forêt. Or, avec le changement climatique, les mégafeux vont aller en se multipliant… Des réseaux d’observation comme ceux mis en place par les scientifiques à l’échelle européenne ces dernières années, et les grands instruments sur lesquels ils s’appuient, ont un rôle clé à jouer face aux enjeux environnementaux actuels.

