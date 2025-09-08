Cervantès, un influenceur à la Renaissance

Un sonnet inédit de Cervantès, récemment découvert dans un récit de fêtes napolitaines, témoigne de la situation socioprofessionnelle exceptionnelle de l’auteur de « Don Quichotte ».

Vous avez récemment découvert un sonnet inédit de Cervantès. Racontez-nous-en les circonstances.

Roland Béhar Dans le cadre d’un projet de recherche européen auquel je suis associé, j’ai travaillé sur les fêtes de Naples de 1612 à l’occasion de la proclamation du projet de double mariage franco-espagnol, unissant le jeune Louis XIII de France à l’infante espagnole, la fameuse Anne d’Autriche, et sa sœur Élisabeth au futur Philippe IV d’Espagne. Ce double mariage opérait un renversement stratégique radical deux ans après la mort d’Henri IV.

Juste avant son assassinat, le roi de France avait en effet lancé les accords et les préparatifs matériels nécessaires à une guerre d’ampleur européenne contre l’Espagne. Ces fêtes célébraient donc un événement particulièrement important et les capitales rivalisaient de fastes. Première à fêter l’événement, Paris inaugura en avril 1612 la place Royale, future place des Vosges, à quoi répondirent les fêtes de Naples, alors capitale de la vice-royauté espagnole qui gouvernait toute l’Italie méridionale, la Sicile exceptée.

Pour étudier celles-ci, j’ai retrouvé, dans les archives de la bibliothèque universitaire de Salamanque, un récit de ces fêtes qu’on croyait perdu depuis la fin du XIXe siècle. Or, au début de ce petit imprimé publié en août 1612 figure un sonnet d’éloge jusqu’à présent complètement passé inaperçu, écrit par Miguel de Cervantès en l’honneur de son protecteur, le comte de Lemos, puissant vice-roi de Naples et parmi les personnes les plus influentes à la cour de Madrid .

Que nous dit ce sonnet de la situation socioprofessionnelle de l’auteur de Don Quichotte ?

R. B. La condition de Cervantès n’est pas particulièrement représentative des écrivains de son temps. La plupart d’entre eux bénéficiaient d’une situation plus assurée que lui, en travaillant soit comme secrétaires des puissants, soit au sein d’ordres religieux. Luis de Góngora, le plus important poète espagnol au début du XVIIe siècle, était lui-même chanoine de la cathédrale de Cordoue, poste qui lui accordait une rente et du temps libre pour écrire ; le dramaturge Lope de Vega, grand rival de Cervantès, était pour sa part secrétaire de grands nobles, puis familier de l’Inquisition et prêtre, un statut qui lui conférait une certaine autonomie.

Quant aux écrivains les plus diplômés, ils pouvaient espérer devenir historiens, c’est-à-dire chroniqueurs d’une ville ou d’un royaume, un poste qui garantissait un emploi stable et une très bonne rente – et auquel un Lope de Vega aspira, en vain.



Cervantès a échoué toute sa vie durant à obtenir ce qu’il voulait. Il espérait d’abord devenir un soldat de renom, mais perdit l’usage du bras gauche à la bataille de Lépante. Au contraire de ses contemporains, Cervantès a échoué toute sa vie durant à obtenir ce qu’il voulait. Il espérait d’abord devenir un soldat de renom, mais perdit l’usage du bras gauche à la bataille de Lépante, en 1571 (d’où son surnom de « manchot de Lépante »), puis termina dans les geôles des Barbaresques, à Alger, de 1575 à 1580. Il chercha par la suite la protection de mécènes, mais finit collecteur des impôts pour financer, entre autres, l’Invincible Armada, en 1588.

C’est seulement à partir de 1605 qu’il obtint presque par hasard la gloire avec son roman Don Quichotte. En écrivant dans un genre jusqu’alors marginal, Cervantès recueillit un succès incroyable, assez immédiat, y compris à l’étranger, avec des traductions très rapides.

Pour autant, malgré la réussite de ses livres suivants, Cervantès n’arriva pas à faire une grande fortune. Il finit sa vie dans une humble petite maison madrilène : ayant renoncé à devenir courtisan, Cervantès avait de même renoncé au standing social et aux dépenses afférentes.

Vous qualifiez Cervantès d’« influenceur ». En quel sens ?

R. B. On assiste actuellement à une mode consistant à définir comme influenceurs des personnes importantes dans la politique, la pensée ou les arts d’époques plus ou moins passées. Dans le cas de Cervantès, cependant, je pense qu’on peut appliquer le terme d’influenceur tel que défini par la loi française : c’est la « personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque » qui « exerce l’activité d’influence commerciale » . Il n’y a que la dimension numérique qu’on ne saurait faire entrer en ligne de compte dans cette définition – et pour cause.

En obtenant le succès par un roman en 1605, l’auteur de Don Quichotte construisit un capital de notoriété indépendant de toute cause politique ou religieuse, à la différence des poèmes épiques qu’il admirait. Il en gagna une réputation littéraire autonome de toute propagande, qui préfigure ce que l’historien de la littérature Alain Viala a mis en évidence pour la France des années 1630.



Ce que montre le sonnet de 1612, c’est un marché entre le comte de Lemos et Cervantès : en échange d’une petite rente régulière, Cervantès associe le comte à chacun de ses futurs succès. Ce que montre le sonnet de 1612, c’est donc un marché entre le comte de Lemos et Cervantès : en échange d’une petite rente régulière (dont on n’a malheureusement pas de trace écrite explicite), Cervantès associe le comte à chacun de ses futurs succès, de 1612 jusqu’à 1616, soit les années les plus productives de sa carrière d’écrivain. Cervantès n’est certes pas le premier écrivain à établir un rapport entre réputation littéraire et rémunération monétaire. Dès le XVIe siècle, le Vénitien L’Arétin avait compris qu’écrire pouvait avoir une valeur monétaire en menaçant directement Charles Quint de le calomnier s’il ne lui versait pas une rente impériale !

Ce qui change, avec Cervantès, c’est qu’on n’avait jusqu’alors jamais vu quelqu’un doté d’une réputation littéraire à ce point déconnectée d’une cause politique et religieuse à défendre rentabiliser sa notoriété par un gain matériel. C’est en ce sens qu’on peut voir en Cervantès un influenceur, c’est-à-dire une personne monnayant auprès d’un puissant son autonomie et sa liberté artistiques, qu’il ne cesse simultanément de revendiquer.

Comment la monarchie espagnole jugeait-elle ces pratiques d’influence privées ?

R. B. Il faut rappeler à quoi ressemblait la cour sous le roi Philippe III. Sous son règne (1598-1621), c’est le favori (« valido »), l’équivalent d’un Premier ministre, qui gouverne à la place du roi lui-même. En 1612, le valido est le duc de Lerma, oncle et beau-père du comte de Lemos. La cour est cependant loin d’être homogène : plusieurs factions s’y disputent les faveurs du roi en s’efforçant de se faire constamment bien voir auprès de lui.

Le comte de Lemos lui-même aspirait à devenir le prochain favori du roi – ce qu’il ne deviendra jamais – et avait en ce sens besoin de cultiver son image publique, aussi bien auprès de l’opinion publique naissante qu’au sein du palais même. Et quelle meilleure manière de le faire qu’en employant un écrivain aussi connu que Cervantès ! ♦

