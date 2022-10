Voici dix échantillons qui ont marqué l’histoire de la chimie

Niché au cœur du Muséum national d’histoire naturelle, à Paris, le laboratoire Molécules de communication et adaptation des micro-organismes (MCAM) abrite en son sein de précieux échantillons. Vieux de plus d’un siècle, ils viennent d’être nettoyés et inventoriés par l’équipe du laboratoire. Christine Maulay-Bailly, responsable technique de la chimiothèque, nous en fait découvrir une sélection.