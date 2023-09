Échappez-vous avec la science

À l'occasion de la Fête de la science, Les Échappées inattendues du CNRS s'installent à la Cité des sciences et de l’industrie, à Paris, du 6 au 8 octobre. Au programme de cet événement grand public, une rencontre avec les peuples d'Amazonie, un voyage autour d'un trou noir, une exposition sur les liens entre sport et science ou encore la découverte des premiers moments de la vie d'un oursin. Retrouvez dans ce dossier nos contenus en lien avec les thèmes qui seront explorés lors de cette nouvelle édition au travers de récits, d’expériences immersives, d’ateliers et de démonstrations réalisées en direct.