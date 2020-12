En 2020, la recherche à l'ouvrage pour Notre-Dame

Transcript Fermer

Script Notre Dame

Notre-Dame de Paris.

En 2020, la phase de stabilisation de la cathédrale se poursuit suite à

l’incendie d’avril 2019.

Avec plusieurs programmes de recherche en cours, les équipes du CNRS et

du ministère de la culture sont mobilisées sur le chantier.

Pour étudier, comprendre et sauvegarder le patrimoine de la cathédrale…

Mais aussi pour poser les premières pierres de la restauration, en

collaboration avec des architectes et des ingénieurs.

Martine Regert

Coordinatrice des recherches

Chantier scientifique Notre-Dame

« L’année 2020, ça a été vraiment l’année de mise en place des

programmes de recherche. Il y a tous les aspects de la recherche, mais

il y a également comme vous le soulignez les aspects de relation avec

le chantier de restauration, la restauration elle-même n’a pas démarré.

On est en terme de restauration dans la phase encore d’urgence, de

stabilisation de l’édifice et de travail sur l’échafaudage, de démontage

de l’échafaudage, tout ça fonctionne en parallèle avec des temps

d’action assez différents que l’on articule. »

8 groupes de travail ont été créés pour étudier la cathédrale.

Ils se concentrent sur l’aspect matériel comme le bois, la pierre, les métaux

ou encore le verre.

La modélisation de la structure, visuelle ou sonore.

Mais aussi sur l’anthropologie sociale afin de mesurer l’impact de la

catastrophe sur la population.

L’objectif : ne pas perdre les informations scientifiques contenues dans les

débris et référencer les vestiges du patrimoine culturel.

Martine Regert

« Nous avons commencé à obtenir des résultats en 2020. Tout

l’écosystème numérique est maintenant mis en place, nous avons

obtenu les crédits pour le réaliser pour l’alimenter. Et donc il sera

opérationnel et ouvert à tous les chercheurs du chantier scientifique à

partir de début 2021. Donc on va pouvoir commencer à rentrer des

données, à mettre ces données en relation. D’autre part il y a un

diagnostique 3D également, en trois dimensions de l’état sanitaire de la

cathédrale qui a été réalisé. »

Parmi ces groupes, Mylene Pardeon, Brian Katz et leurs équipes travaillent

sur l’acoustique de la cathédrale. Dont l’état s’est fortement détérioré depuis

l’incendie.

Brian Katz

« Entre les mesures qu’on avait effectuées en 2015 et aujourd’hui,

l’acoustique s’est atténuée d’à peu près 20%. Donc elle est plus sèche,

moins réverbérante, donc moins riche en termes de sonorité. »

Ensemble, ils tentent de reconstituer son paysage sonore au fil des âges…

Ils prennent en compte l’impact des matériaux et du mobilier sur

l’acoustique.

Mylene Pardeon

Archéologue du paysage sonore

« Comme c’est un modèle virtuel, ça nous fait une sorte de grand navire,

de grande nef, où on peut voyager dans le temps, dans une acoustique

qui a été modifiée au fil du temps. Donc par exemple, à un moment

donné il y a eu un jubé. Est-ce que ce jubé il a eu une incidence plus ou

moins forte sur l’acoustique de Notre Dame. Donc on a huit périodes

qui ont été désignées pour qu’on puisse remonter le temps en disant :

‘comment ça sonnait en 1100? Comment ça sonnait en 1300? Comment

ça sonnait en 1400? Comment ça sonnait en 1800? Comment ça sonne

maintenant? Et comment ça peut sonner dans le futur?’ »

Siècle après siècle, les caractéristiques sonores de la cathédrale évoluent…

Comme une voix qui résonne différemment avec l’âge.

Grâce notamment à des archives et des documents historiques, Mylene

Pardeon tente de se rapprocher au plus près des sonorités qui ont habité la

cathédrale au cours du temps.

Une fois reproduites, les équipes du CNRS font résonner les sons dans la

cathédrale afin d’étudier l’acoustique du bâtiment. C’est le travail de Brian

Katz qui, à l’aide des modélisations et simulation acoustiques virtuelles,

étudie l’impact des matériaux sur la perception du son.

Brian Katz

Acousticien

« On prescrit des propriétés acoustiques à chaque surface du modèle et

on peut simuler la propagation des ondes sonores dans la cathédrale et

placer des sources virtuelles et des microphones virtuels où on veut. Et

en discutant avec les architectes on peut modifier par exemple les

problèmes acoustiques des pierres ou des vitraux ou ajouter des

meubles et voir l’impact sur l’acoustique. »

En collaboration avec des architectes et des ingénieurs, cette méthode

permettra d’adapter la restauration de la cathédrale.

Les équipes qui participeront à la restauration bénéficieront également d’un

accès à une base de données commune, issue des résultats des recherches

en cours, pour les assister dans leurs travaux.

Pour que le patrimoine de la cathédrale résonne à nouveau un jour dans le

coeur de Paris.

FIN.