Notre-Dame : les premiers résultats du chantier scientifique

À l'occasion de la sortie du film "Notre-Dame brûle" aujourd'hui dans les salles, retrouvez les chercheurs du chantier scientifique CNRS/Ministère de la Culture à l’œuvre depuis l’incendie du 15 avril 2019. Leur mission : percer les secrets des bâtisseurs des XIIe et XIIIe siècles pour aider à la restauration de l’édifice. Voici leurs premiers résultats avec un focus sur la pierre, le fer, l’acoustique et la restitution numérique du monument, double virtuel pour intégrer l’ensemble des données passées, présentes et futures de la cathédrale dans un outil de visualisation interactif 3D.