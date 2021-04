À Notre-Dame, les matériaux livrent leurs secrets

Deux ans après l’incendie, Notre-Dame est le théâtre d’une gigantesque enquête scientifique menée pour percer les secrets de la cathédrale et aider à sa restauration. Dans ce film publié avec LeMonde.fr, découvrez comment les chercheurs font parler la pierre et le fer pour comprendre comment les bâtisseurs sont parvenus à ériger une cathédrale bien plus haute que ses contemporaines.