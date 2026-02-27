Vous êtes ici
Lorraine : de l’hydrogène sous nos pieds !
27.02.2026
Paradoxe : 95 % de l’hydrogène, une énergie dite « propre », se produit à partir d’énergies fossiles ! Mais, en Lorraine, des chercheurs explorent une découverte inattendue : de l’hydrogène caché à des kilomètres de profondeur, dans les aquifères. Un reportage avec Le Monde.
À propos de cette vidéo
Titre original :
De l’hydrogène sous nos pieds !
Année de production :
2026
Durée :
6'29
Réalisateur :
Salomé Coré
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
