Donner du sens à la science
Haut de page Nos blogs
Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / Lorraine : de l’hydrogène sous nos pieds !

Lorraine : de l’hydrogène sous nos pieds !

Vous êtes ici
Accueil / Vidéos / Lorraine : de l’hydrogène sous nos pieds !
Matière
Terre
Énergies
-A +A
Vidéos

Lorraine : de l’hydrogène sous nos pieds !

27.02.2026

Paradoxe : 95 % de l’hydrogène, une énergie dite « propre », se produit à partir d’énergies fossiles ! Mais, en Lorraine, des chercheurs explorent une découverte inattendue : de l’hydrogène caché à des kilomètres de profondeur, dans les aquifères. Un reportage avec Le Monde.

À propos de cette vidéo
Titre original :
De l’hydrogène sous nos pieds !
Année de production :
2026
Durée :
6'29
Réalisateur :
Salomé Coré
Producteur :
CNRS Images
Intervenant(s) :
    
DÉCOUVREZ TOUTES NOS DERNIÈRES VIDÉOS
   

CONSULTEZ AUSSI

• Hydrogène

L’hydrogène en action, une BD à découvrir (blog Focus Sciences)
Quand l'hydrogène passe au vert (vidéo)
Or et hydrogène : histoire d’amour insolite (blog Matières à penser)
Un gisement géant d’hydrogène en Lorraine ? (article)
 

• Énergies

Énergies : le mythe de la transition (article)
Quelle place pour le photovoltaïque en France ? (article)

 

Journaliste(s) :

Mots-clés

énergie
Hydrogène
hydrogène naturel
hydrogène blanc
Lorraine
énergies fossiles
Gaz
aquifère
Eau
Sous-sol