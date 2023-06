Les vaccins sont-ils des biens communs ?

Si les pandémies peuvent être décrites comme des maux communs – une épidémie nouvelle qui infecte l’ensemble de la planète –, faut-il en déduire que les vaccins conçus pour freiner la circulation des virus pandémiques doivent être gouvernés comme un bien commun ? La réponse à une telle question n’a rien d’évident, comme l'explique l'anthropologue Frédéric Keck dans cet article tiré de l'ouvrage « Un monde commun ».

Les vaccins sont fabriqués par des industries pharmaceutiques dans une logique de concurrence et de profit. Au début de la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont investi des sommes importantes pour concevoir rapidement un vaccin qui soit à la fois efficace et sûr, en suivant les normes internationales d’essais cliniques. Les vaccins sont des virus atténués ou inactivés, ou parfois une simple instruction génétique (ARN messager) permettant à l’organisme de fabriquer une partie du virus, de façon à stimuler la production de cellules immunitaires qui protégeront contre le « vrai » virus.

Les entreprises américaines Moderna et Pfizer ainsi que les entreprises britanniques Astra-Zeneca et Johnson & Johnson ont mis sur le marché des vaccins à ARN messager contre la Covid-19, tandis que les entreprises chinoise Sinovac et russe Spoutnik ont proposé des vaccins inactivés, avec des efficacités mais aussi des conditions d’usage différentes (les vaccins à ARN messager doivent être conservés à des températures très basses). Pour un État, le choix d’un vaccin sur ce marché est un enjeu économique et diplomatique.

La mise en commun : une question de gouvernance

Les déclarations faisant des vaccins un bien commun de l’humanité en 2020 s’inscrivent dans ce climat de compétition qu’elles visent à réguler. En juin, le prix Nobel d’économie Mohammed Yunus lança le mouvement « Declare COVID-19 Vaccines a Global Common Good » qui obtint la signature de 156 personnalités pour demander l’égal accès de tous aux vaccins contre la Covid-19. Après que le président chinois Xi Jinping eut fait une déclaration similaire en mai 2020, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi accusa en février 2021 les États-Unis et l’Europe de stocker des vaccins auxquels n’avaient pas accès les pays les plus pauvres, valorisant ainsi l’accessibilité des vaccins chinois.

Derrière l’objectif affiché d’un « bien public mondial », il faut donc voir comment gouverner la mise en commun des vaccins de façon à les rendre accessibles, disponibles et distribués de façon équitable. L’OMS a proposé la mise en place d’un pool de brevets permettant de lever la propriété intellectuelle et de baisser les prix au coût de production ; mais ce pool n’est pas obligatoire et certaines technologies n’y sont pas incluses. Elle prévoit aussi des transferts de technologies dans les pays les plus pauvres et des aides à l’extension des couvertures santé.

Les arguments en faveur de cette gouvernance des vaccins sont nombreux. Les techniques de fabrication ont été conçues avec de la recherche publique, même si elles ont été développées dans des chaînes industrielles par des entreprises pharmaceutiques privées. La pandémie ne sera pas finie tant qu’il restera des cas humains porteurs du virus, comme le montre l’exemple de la vaccination globale contre la variole dans les années 1970. Bien que centrée sur les pays du Nord, elle peut affecter des pays dont les infrastructures de santé sont fragiles et les populations vulnérables.

Des limites à la notion de biens communs

Face à ces arguments, d’autres points de vue soulignent que les vaccins ne peuvent pas être définis comme « biens communs », car ce terme ignore les réactions différentes des sociétés aux campagnes de vaccination. On souligne que trois pays – les États-Unis, l’Inde et le Brésil – constituent près de la moitié des 50 millions de cas de Covid-19 notifiés dans le monde, alors que les populations africaines ont connu des taux de mortalité faibles, peut-être parce qu’elles étaient vaccinées contre d’autres maladies infectieuses.

Dans la course entre les variants et les vaccins, la logique du marché effectue peut-être plus rapidement le choix des publics prioritaires que la gouvernance mondiale. En outre, l’efficacité des vaccins est variable, notamment du fait de l’émergence de nouveaux variants : ils limitent les symptômes mais pas l’infection et la transmission. La circulation du SARS-CoV-2 chez les animaux (cerfs, visons, cobayes…) suggère qu’il ne sera jamais éradiqué mais reviendra régulièrement sous une nouvelle forme. Enfin, les limites de la production de vaccins font qu’ils ne seront pas disponibles pour toute la population mondiale avant des années, peut-être après la fin de la pandémie. Dans la course entre les variants et les vaccins, la logique du marché effectue peut-être plus rapidement le choix des publics prioritaires que la gouvernance mondiale.

La définition des vaccins comme biens communs est problématique car elle suppose que le vaccin, parce qu’il implique une fabrication humaine, est en lui-même un bien, alors que c’est plutôt la protection immunitaire qu’il confère ; or celle-ci dépend de conditions variables. Le vaccin est en effet un produit ambivalent – un pharmakon – qui produit un bien – une immunité – à partir d’un mal – un virus pathogène. Dans une stratégie sanitaire de prévention, il diminue la mortalité dans une population selon des probabilités qui en rendent les effets prévisibles ; mais on peut alors toujours évoquer des cas individuels contre le bien commun.

Partager les informations pour mieux se préparer aux pandémies futures

Une autre approche, moins évidente mais plus féconde, est : concevoir les virus eux-mêmes comme un bien commun dont l’information doit être partagée pour mieux préparer aux pandémies à venir, c’est-à-dire pour être au plus près du caractère imprévisible de l’émergence de nouveaux virus. Une telle approche peut s’appuyer sur deux controverses récentes. En 2008, les autorités de santé publique indonésiennes refusèrent de donner à l’OMS les souches du virus de grippe H5N1 qui circulaient sur son territoire, car elles estimaient ne pas bénéficier des vaccins qui seraient fabriqués à partir de ces souches.

L’Indonésie étant le pays où le nombre de cas humains de H5N1 et donc le risque d’émergence d’un virus pandémique était le plus élevé, il était en effet stratégique de fabriquer les vaccins à partir des souches qui y circulaient. L’Indonésie envoya donc ses échantillons au Centre for Disease Controls d’Atlanta et à l’Université de Hong Kong pour confirmer leur travail de surveillance des mutations de la grippe, et téléchargea les séquences génétiques des virus sur la base de données GenBank. On peut dire qu’ici le bien commun n’est pas le vaccin mais le virus, car c’est à partir de sa séquence génétique que le vaccin le plus adapté peut être fabriqué.

Cette controverse éclaire celle qui a lieu depuis deux ans sur les origines de la Covid-19. On ne saura jamais si le SARS-Cov-2 qui s’est diffusé depuis la ville de Wuhan est parti d’un marché ou d’un laboratoire, mais l’enjeu est surtout que les autorités sanitaires chinoises acceptent de partager les souches qui circulent sur leur territoire pour mieux adapter la surveillance des coronavirus.

Considérer les souches virales comme un « bien commun de l’humanité » permettrait aux virologues du monde entier de mieux comprendre les mutations des virus, de la même façon qu’on a défini le génome humain comme un « patrimoine de l’humanité ». Or si la transmission des informations génétiques sur le SARS-Cov-2 par les chercheurs chinois a été unanimement reconnue au début de la pandémie, il n’en est pas de même par la suite : l’enquête de l’OMS sur les origines de la Covid-19 a été ralentie par la difficulté des experts internationaux à avoir accès aux souches conservées dans les laboratoires de Wuhan. Il faudrait alors considérer ces souches comme un « bien commun de l’humanité » permettant aux virologues du monde entier de mieux comprendre les mutations des virus, de la même façon qu’on a défini le génome humain comme un « patrimoine de l’humanité ».

Si la pandémie comme « mal commun » conduit par inversion à définir les vaccins mais aussi les virus comme des « biens publics », la mise en commun de ces biens repose sur des techniques de gouvernance différentes. Les vaccins, du fait qu’ils sont produits en quantité limitée, obligent à définir des publics prioritaires : ils sont alors stockés par des autorités de santé publique dans des conditions qui en assurent une distribution équitable. Les virus, du fait qu’ils mutent en permanence, obligent à adapter les vaccins : ils sont alors stockés dans des laboratoires et des bases de données de façon à avoir la plus grande information possible. On parle de stockpiling dans le premier cas, selon une technique que j’ai appelée pastorale de protection des populations, et de storage dans le second cas, selon une technique que j’ai appelée cynégétique de chasse aux virus. Les biens communs ne sont pas gouvernés de la même façon selon les modalités d’existence des êtres qui les composent. ♦

Ce texte est extrait de l'ouvrage Un Monde commun. Les savoirs des sciences humaines et sociales, Alexandre Gefen (dir.), préface de Marie Gaille, CNRS Éditions, 2023, p. 266-269.

(en accès ouvert sur Open Edition)

